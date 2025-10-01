韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。在慶州期間，習近平預計將分別與南韓總統李在明、美國總統川普舉行中韓、中美首腦會談。

如若成行，這將是自朴槿惠政府時期的2014年以來，習近平時隔11年再度訪韓。

《朝鮮日報》引述南韓政府方面人士9月29日披露，「已確定習近平將在慶州逗留三天兩夜。還計劃在慶州舉行美中、韓中首腦會談」，習近平也將出席APEC峰會和首腦晚宴。

由於中國大陸是APEC明年的輪值主席國，預計習近平在會議結束時接過主席職位，介紹下一屆會議的舉辦地。

但習近平訪韓的形式尚未確定，報導引述1位南韓執政黨高層人士說，「雖然考慮過以正式雙邊訪問的形式訪韓，並在首爾等地安排單獨的日程，但尚未確定」。為此，陸駐韓使館探討了中國代表團在APEC期間整體入住首爾新羅酒店的方案，但據傳9月27日取消了預訂。

報導指出，習近平本次訪韓，是「以出席APEC峰會為目的」而來，還是「進行正式訪問」，兩者在外交意義上不同。如果只是出席APEC峰會，就意味著習近平只是在多邊外交層面參與APEC，而舉辦地恰好在南韓。即使與作為東道主的南韓總統舉行首腦會談，也只是在多邊會議中常見的與東道主的會談。

但是，如果是進行正式的雙邊訪問，就意味著除了APEC峰會之外，還會重點考慮中韓關係。因此，南韓政府希望習近平以單獨訪問南韓的形式進行訪問。南韓政府和執政黨中有不少人主張，應將習近平這次訪韓作為「國事訪問」推進，但據悉目前並沒有按照國賓訪韓的計畫推進。

在陸方取消新羅酒店預訂同天（9月27日），北韓外長崔善姬應大陸外長王毅邀請訪問中國大陸，距離北韓最高領導人金正恩9月4日在北京與習近平會面，僅過去20多天。這是崔善姬2022年6月就任外長以來首次單獨訪陸，也是首次朝中外交會談，意味著朝中需要密切討論「重大議題」。

有分析認為，雙方可能就習近平訪南韓的問題，以及中美、韓美、中韓首腦會談等共享了情況。

南韓國家安全戰略研究院首席研究委員朴炳光表示，北韓透露崔善姬乘坐專機前往北京。這是根據金正恩的特別命令，在全面支持與指示下才有的行動，「不能排除他們討論習近平訪問北韓問題的可能性。」但習近平何時訪問北韓尚未可知。

有觀點認為，金正恩可能通過崔善姬要求中國「不要以APEC峰會為契機訪問南韓」，或者要求降低與南韓的外交水準，2014年習近平對南韓國事訪問時，只在首爾停留兩天一夜，比通常兩天三夜的國事訪問時間更短。