快訊

專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平2014年訪問首爾，與時任南韓總統朴槿惠會談。此後因薩德飛彈問題，雙方關係倒退，迄今習近平未訪問過南韓。（新華網）
大陸國家主席習近平2014年訪問首爾，與時任南韓總統朴槿惠會談。此後因薩德飛彈問題，雙方關係倒退，迄今習近平未訪問過南韓。（新華網）

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。在慶州期間，習近平預計將分別與南韓總統李在明、美國總統川普舉行中韓、中美首腦會談。

如若成行，這將是自朴槿惠政府時期的2014年以來，習近平時隔11年再度訪韓。

《朝鮮日報》引述南韓政府方面人士9月29日披露，「已確定習近平將在慶州逗留三天兩夜。還計劃在慶州舉行美中、韓中首腦會談」，習近平也將出席APEC峰會和首腦晚宴。

由於中國大陸是APEC明年的輪值主席國，預計習近平在會議結束時接過主席職位，介紹下一屆會議的舉辦地。

但習近平訪韓的形式尚未確定，報導引述1位南韓執政黨高層人士說，「雖然考慮過以正式雙邊訪問的形式訪韓，並在首爾等地安排單獨的日程，但尚未確定」。為此，陸駐韓使館探討了中國代表團在APEC期間整體入住首爾新羅酒店的方案，但據傳9月27日取消了預訂。

報導指出，習近平本次訪韓，是「以出席APEC峰會為目的」而來，還是「進行正式訪問」，兩者在外交意義上不同。如果只是出席APEC峰會，就意味著習近平只是在多邊外交層面參與APEC，而舉辦地恰好在南韓。即使與作為東道主的南韓總統舉行首腦會談，也只是在多邊會議中常見的與東道主的會談。

但是，如果是進行正式的雙邊訪問，就意味著除了APEC峰會之外，還會重點考慮中韓關係。因此，南韓政府希望習近平以單獨訪問南韓的形式進行訪問。南韓政府和執政黨中有不少人主張，應將習近平這次訪韓作為「國事訪問」推進，但據悉目前並沒有按照國賓訪韓的計畫推進。

在陸方取消新羅酒店預訂同天（9月27日），北韓外長崔善姬應大陸外長王毅邀請訪問中國大陸，距離北韓最高領導人金正恩9月4日在北京與習近平會面，僅過去20多天。這是崔善姬2022年6月就任外長以來首次單獨訪陸，也是首次朝中外交會談，意味著朝中需要密切討論「重大議題」。

有分析認為，雙方可能就習近平訪南韓的問題，以及中美、韓美、中韓首腦會談等共享了情況。

南韓國家安全戰略研究院首席研究委員朴炳光表示，北韓透露崔善姬乘坐專機前往北京。這是根據金正恩的特別命令，在全面支持與指示下才有的行動，「不能排除他們討論習近平訪問北韓問題的可能性。」但習近平何時訪問北韓尚未可知。

有觀點認為，金正恩可能通過崔善姬要求中國「不要以APEC峰會為契機訪問南韓」，或者要求降低與南韓的外交水準，2014年習近平對南韓國事訪問時，只在首爾停留兩天一夜，比通常兩天三夜的國事訪問時間更短。

習近平 南韓 APEC

延伸閱讀

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人

王偉中任內蒙黨委書記 曾因捧習近平惹議

金正恩選在陸「十一」致函習近平：堅定發展雙邊關係

大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

相關新聞

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

美國國務院本周發表《2025年美國販運人口報告》，再將香港評為第二級別監察名單。北京駐香港外交部門9月30日表示強烈不滿...

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織...

美貿易代表葛里爾：尋求和中國擴大「非敏感領域」貿易

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9月30日表示，目前對中國大陸輸美商品平均徵收約55%的關稅是1個「良...

陸駐美大使：中美要拉長合作清單 籲美在台灣問題「不能踩線越界」

陸駐美大使謝鋒當地時間9月29日晚間在華盛頓表示，中美要拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現雙贏多贏。

建政76周年 習「求是」發文：中華民族共同體 大勢所趨

慶祝中華人民共和國成立76周年招待會9月30日晚間在人民大會堂舉行，總書記習近平出席招待會並發表演說。令人關注的是，10...

四中全會 如何處置何衛東、苗華等高階將領受關注

中共20屆四中全會將於10月20至23日召開，除官方公布的審議「十五五規畫」外，外界普遍預期，解放軍高層人事可能動向，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。