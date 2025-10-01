美貿易代表葛里爾：尋求和中國擴大「非敏感領域」貿易

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）9月30日表示，目前對中國大陸輸美商品平均徵收約55%的關稅是1個「良好現狀」（a good status quo），但川普政府希望找到雙邊貿易可以更自由增長的領域。

路透報導，葛里爾在紐約經濟俱樂部的講話表明，在11月10日美中貿易休戰到期前，川普政府不會立即採取行動降低對華關稅，「如果你問總統，『我們和中國有協議嗎？』他會說，『當然有，我對中國商品徵收了55%的關稅，這就是我們的協議』，所以這是一個良好的現狀。」

但他表示，希望繼續與中國官員進行定期討論，努力實現更加平衡的貿易關係，雙方可以增加美國農產品和中國消費品等「非敏感商品」（non-sensitive goods）的貿易。

葛里爾表示，「我希望達成這樣一種狀態…我們可以進行貿易，而且我們可以以更自由、更透明的方式進行貿易。」

「但就目前而言，我們的情況就是這樣，」葛里爾補充道，他指的是美國對陸關稅稅率為 55%，其中包括川普第1任期內對中國商品徵收的關稅，以及中國對美國商品徵收超過10% 的相應關稅。

目前除非雙方官員同意延長這些稅率的實施時間，否則到11月10日，美國稅率將回升至約145%，中國稅率將回升至約125%，這將導致所有中美貿易幾乎陷入停滯。