陸駐美大使：中美要拉長合作清單 籲美在台灣問題「不能踩線越界」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸駐美使館華盛頓當地時間9月29日舉行「慶祝中華人民共和國成立76周年招待會」，圖為陸駐美大使謝鋒致詞。（中新社）
陸駐美大使謝鋒當地時間9月29日晚間在華盛頓表示，中美要拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現雙贏多贏。

新華社報導，9月29日晚間舉行「慶祝中華人民共和國成立76周年招待會」，美國政府及各界友好人士等700多人出席。

會上謝鋒表示，中美擁有廣泛共同利益、巨大合作空間。中美貿易額從1979年的不足25億美元，躍升至2024年的近6,883億美元，展現出強大韌性和內生動力。

他稱，中美要深化利益融合，做相互成就的同行者。他列舉，包含打擊非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪，開展癌症防治、傳染性疾病和人工智能合作，「這些完全可以成為雙方合作亮點和增長點。」

謝鋒指，兩國經貿會談取得積極進展表明，平等協商才是解決問題正確之道。「中美合，世界安；中美鬥，世界憂」，雙方要恪守不衝突不對抗的底線，為本已動蕩的世界增添穩定性。

謝鋒稱，台灣問題事關中美關係的政治基礎，處理不好可能引發中美衝突對抗，美方務必慎之又慎，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「停止散布『台灣地位未定』謬論，不得挑戰包括聯大第2758號決議在內的國際社會共識，不能踩線越界。」

謝鋒也列舉，繼對美國開放240小時過境免簽後，「中國領事」App簽證功能即將在美上線。他稱要邀請美國朋友來場「說走就走」的中國行，也希望美方相向而行，為兩國人民來往交流創造便利條件。

另據陸駐美使館新聞稿，活動上謝鋒也表示，中美同為二戰勝利主要貢獻者、戰後國際秩序主要建構者，當下作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，「更應本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，加強溝通合作，為兩國人民造福，為世界和平發展出力。」

謝鋒也呼籲，中美要深化利益融合，做相互成就的同行者；妥處矛盾分歧，做和平穩定的維護者；夯實民意根基，做人民友好的促進者，「雙方要堅持相互尊重不偏航、和平共處不相撞、合作共贏不失速，攜手推動搭載17億多人民福祉的中美關係巨輪，沿著正確航向穿越風雨、破浪前行。」

