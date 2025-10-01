中共建政76年 台灣藝人陸續發文祝賀

快訊

中央社／ 北京1日電

今天是中共建政76年，中國官媒央視新聞、人民日報在微博發布慶賀文章。台灣藝人吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名藝人陸續轉發慶賀文章引關注。

2025年10月1日是中共建政76年。中國官媒央視新聞、人民日報均於1日0時在微博發文。央視新聞寫道，「祝福祖國繁榮昌盛」、「祝新中國生日快樂」等字句，並附上有「我愛你，中國」等字樣的圖片；人民日報則寫上，「惟願山河錦繡、國泰民安」、「祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛」等內容。

今天上午已有多名台灣藝人陸續轉發慶賀文章，包含王力宏、侯佩岑、陳立農、吳慷仁、楊宗緯、吳奇隆、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜等人。

藝人轉發微博後，會寫下一、兩句祝福語。王力宏轉發央視新聞的文章，並寫下「遊天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛！」；吳慷仁、侯佩岑則轉發人民日報文章，寫下「惟願山河錦繡、國泰民安」，並標注「新中國成立76週年」標籤。

楊宗緯、吳奇隆、歐陽娣娣、顏人中則在轉發貼文時寫下祝福語，並標注「祖國萬歲」標籤。

劉樂妍則轉發她於2023年發布自己演唱「義勇軍進行曲」的影片，並寫下「祝祖國繁榮昌盛」。立場一向親中的藝人黃安，今天則發布其日常生活照片，並在文末寫下「祖國生日快樂」。

陸委會副主委沈有忠先前在一場專訪中表示，倘若10月1日有人祝賀中國大陸生日快樂，「這非常OK」；但不要在發文加注「沒有中華民國」、「遲早有一天收了台灣」等文字，或發一把劍插在台灣的圖卡去稱讚「解放軍真是英明神武」。

沈有忠表示，兩條紅線在於不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。他強調，可以有各式各樣祝賀中國大陸國慶的言詞，不過這兩條紅線不要踩。

