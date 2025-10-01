中共地方官異動 江蘇省長許昆林接任遼寧省委書記

快訊

中央社／ 台北1日電
中共中央決定許昆林任遼寧省委書記。（國新網）
據新華社昨日報導，江蘇省長許昆林接替郝鵬擔任遼寧省委書記。

中共中央政治局9月29日召開會議後，中國地方領導層出現人事調整。

公開資料顯示，許昆林1965年5月生，現年60歲，他是第20屆中央委員。

許昆林曾長期在國家發改委工作，2016年任國家發改委副秘書長兼固定資產投資司司長。2017年，許昆林「空降」地方，任上海市副市長，後曾兼任上海虹橋商務區管理委員會主任。

在上海工作3年多之後，2020年9月許昆林任江蘇省委常委、蘇州市委書記，2021年10月任江蘇省委副書記、代省長，2022年1月當選省長，至此番履新。

郝鵬出生於1960年7月，現已65歲，他也是第20屆中央委員。郝鵬曾任青海省省長，國務院國資委黨委書記，國務院國資委主任、黨委書記等職，2022年11月任遼寧省委書記。

另外，據江蘇省委組織部網站昨天消息，江蘇省委決定，江蘇省委副書記、蘇州市委書記劉小濤擔任江蘇省政府黨組書記。星島日報報導，劉小濤預計將接任江蘇省長。

劉小濤1970年出生，現年55歲，他曾長期在廣東省工作，曾任汕頭市長、潮州市委書記，廣東省政府秘書長。

2020年4月劉小濤跨省履新，任浙江省副省長，2021年8月任浙江省委常委、溫州市委書記。2023年10月，劉小濤再次跨省履新，任江蘇省委常委、蘇州市委書記。2025年5月，劉小濤任江蘇省委副書記，繼續兼任蘇州市委書記。

上海 廣東

