美國對陸「突恢復慣例」 魯比歐大陸十一前夕 發祝賀聲明

美國國務院今年恢復慣例，國務卿魯比歐在大陸十一前夕發聲明，在10月1日中共建政76周年，代表美國向中國人民表示祝賀。

據美國國務院官網9月30日消息，魯比歐在聲明表示，美國祝願中國人民在未來一年裡健康、快樂、繁榮、和平。

按照慣例，美國國務院一般在大陸「十一」前向北京表示祝賀，如同對許多與華盛頓有外交關係的國家那樣。拜登政府2021年執政後，時任國務卿布林肯連續3年在「十一」前向中國大陸道賀，2021、2022年均在9月30日發表祝賀聲明，2023年則提前至9月29日道賀。

不過，美國國務院去年打破慣例，布林肯直到美國當地時間10月2日，才在美國國務院官網發布的簡短聲明中說，美國在中國75周年國慶日之際，向中國人民表達祝賀。