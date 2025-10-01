快訊

美國對陸「突恢復慣例」 魯比歐大陸十一前夕 發祝賀聲明

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國國務卿魯比歐突然恢復慣例，於大陸十一前夕發表祝賀聲明。（路透）
美國國務院今年恢復慣例，國務卿魯比歐在大陸十一前夕發聲明，在10月1日中共建政76周年，代表美國向中國人民表示祝賀。

據美國國務院官網9月30日消息，魯比歐在聲明表示，美國祝願中國人民在未來一年裡健康、快樂、繁榮、和平。

按照慣例，美國國務院一般在大陸「十一」前向北京表示祝賀，如同對許多與華盛頓有外交關係的國家那樣。拜登政府2021年執政後，時任國務卿布林肯連續3年在「十一」前向中國大陸道賀，2021、2022年均在9月30日發表祝賀聲明，2023年則提前至9月29日道賀。

不過，美國國務院去年打破慣例，布林肯直到美國當地時間10月2日，才在美國國務院官網發布的簡短聲明中說，美國在中國75周年國慶日之際，向中國人民表達祝賀。

金正恩選在陸「十一」致函習近平：堅定發展雙邊關係

北韓最高領導人金正恩在中共建政76周年（10月1日）向大陸國家主席習近平致信，強調無論國際秩序如何變化，平壤都會與北京堅...

陸「K字簽證」想搶國際人才 陸民眾先憂「搶飯碗」籲提高審核標準

中國大陸將於10月1日起實施針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策，允許持證外國人在中國大陸停留更長時間、可多次入境，毋...

中共地方官異動 江蘇省長許昆林接任遼寧省委書記

據新華社昨日報導，江蘇省長許昆林接替郝鵬擔任遼寧省委書記

港府舉行十一國慶升旗禮 動用裝甲車戒備維穩

香港當局今天舉行中國「十一」國慶升旗禮，出動了大批警員及裝甲車在儀式場地一帶戒備，反映出在「反送中」運動結束多年之後，港...

前中國證監會主席易會滿 政協委員資格遭撤

中共中紀委9月初宣布前中國證監會主席易會滿被查。中國全國政協主席會議昨天審議通過免去他的政協第14屆全國委員會經濟委員會...

