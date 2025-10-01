港府舉行十一國慶升旗禮 動用裝甲車戒備維穩

香港當局今天舉行中國「十一」國慶升旗禮，出動了大批警員及裝甲車在儀式場地一帶戒備，反映出在「反送中」運動結束多年之後，港府仍然擔心有破壞行為，維穩大於一切。

升旗儀式早上在港島灣仔金紫荊廣場舉行，出席儀式的有行政長官李家超伉儷、政府高層官員、行政會議成員，以及前特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥和社會各界人士等。

升旗儀式結束後，港府在附近的會議展覽中心舉行國慶酒會，由李家超主禮。

在升旗儀式和酒會舉行期間，警方在儀式場地一帶戒備森嚴，派出不同種類的警察巡邏守衛，並出動了劍齒虎裝甲車在場戒備。

劍齒虎裝甲車用作防暴之用，由中國大陸製造；過去很長時間，香港警方使用的防暴裝甲車來自西方國家，2019年「反送中」爆發後，警方覺得現有防暴裝甲車不足，2022年5月購買了6部劍齒虎。

香港主權轉移以來，港府每年7月1日（慶祝主權轉移）及10月1日都會在金紫荊廣場舉升旗禮，但自2012年起，香港先後發生「反國教」、「占中」及「反送中」等大規模政治示威運動，期間「七一」及「十一」升旗儀式和酒會不時受到衝擊，2020年的「七一」升旗禮還面對炸彈襲擊威脅。

因此，即使「反送中」結束多年，香港警方明顯對重要升旗儀式仍然高度戒備。