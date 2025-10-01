金正恩選在陸「十一」致函習近平：堅定發展雙邊關係

北韓最高領導人金正恩在中共建政76周年（10月1日）向大陸國家主席習近平致信，強調無論國際秩序如何變化，平壤都會與北京堅定發展雙邊關係。

據北韓官媒朝中社1日報導，金正恩致信祝賀中華人民共和國成立76周年，並在賀文裡強調，無論國際形勢怎麼變，北韓勞動黨和北韓政府都會堅定發展平壤與北京的友誼，願與中國密切戰略溝通和合作，深化兩國關係，維護地區及世界和平穩定。

前一天，北韓外長崔善姬結束4天訪陸行程。據航跡跟蹤網站「Flightrader24於9月30日消息，疑似崔善姬搭乘的高麗航空客機（KOR624），當天上午10時在北京首都機場起飛，返回平壤。上述航班並非往返平壤和北京的定期航班，而是北韓另行安排的公務航班。

應大陸外長王毅邀請，崔善姬9月27日搭乘專機抵達北京首都機場，開啟訪陸行程。她9月28日先與王毅舉行會談，29日再與大陸國務院總理李強舉行會見。此次是崔善姬本月初陪同金正恩出席北京九三閱兵後，時隔3周再次訪陸，也是她自2022年6月就職北韓外長以來，首次單獨訪陸。

韓聯社推測，考慮到中美領導人可能在南韓慶州藉出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的機會舉行會談，加上金正恩公開重申堅持擁核方針的立場，北韓和中國大陸可能提前就韓半島相關議題協調溝通。