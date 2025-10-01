快訊

金正恩選在陸「十一」致函習近平：堅定發展雙邊關係

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北韓最高領導人金正恩在大陸「十一」當天，向大陸國家主席習近平致函，強調無論國際秩序如何變化，平壤都會與北京堅定發展雙邊關係。圖為9月4日，2人在北京人民大會堂會談。（新華社）
北韓最高領導人金正恩在中共建政76周年（10月1日）向大陸國家主席習近平致信，強調無論國際秩序如何變化，平壤都會與北京堅定發展雙邊關係。

據北韓官媒朝中社1日報導，金正恩致信祝賀中華人民共和國成立76周年，並在賀文裡強調，無論國際形勢怎麼變，北韓勞動黨和北韓政府都會堅定發展平壤與北京的友誼，願與中國密切戰略溝通和合作，深化兩國關係，維護地區及世界和平穩定。

前一天，北韓外長崔善姬結束4天訪陸行程。據航跡跟蹤網站「Flightrader24於9月30日消息，疑似崔善姬搭乘的高麗航空客機（KOR624），當天上午10時在北京首都機場起飛，返回平壤。上述航班並非往返平壤和北京的定期航班，而是北韓另行安排的公務航班。

應大陸外長王毅邀請，崔善姬9月27日搭乘專機抵達北京首都機場，開啟訪陸行程。她9月28日先與王毅舉行會談，29日再與大陸國務院總理李強舉行會見。此次是崔善姬本月初陪同金正恩出席北京九三閱兵後，時隔3周再次訪陸，也是她自2022年6月就職北韓外長以來，首次單獨訪陸。

韓聯社推測，考慮到中美領導人可能在南韓慶州藉出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的機會舉行會談，加上金正恩公開重申堅持擁核方針的立場，北韓和中國大陸可能提前就韓半島相關議題協調溝通。

北韓 北京 平壤 金正恩 習近平

延伸閱讀

大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

中共建政76周年招待會 習近平：堅決反台獨和外部干涉

為習近平出席平壤閱兵鋪路？北韓外長崔善姬抵達北京

月初剛隨金正恩出席九三閱兵 北韓外相崔善姬27日起訪陸4天

相關新聞

陸「K字簽證」想搶國際人才 陸民眾先憂「搶飯碗」籲提高審核標準

中國大陸將於10月1日起實施針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策，允許持證外國人在中國大陸停留更長時間、可多次入境，毋...

美國對陸「突恢復慣例」 魯比歐大陸十一前夕 發祝賀聲明

美國國務院今年恢復慣例，國務卿魯比歐在大陸十一前夕發聲明，在10月1日中共建政76周年，代表美國向中國人民表示祝賀。

港府舉行十一國慶升旗禮 動用裝甲車戒備維穩

香港當局今天舉行中國「十一」國慶升旗禮，出動了大批警員及裝甲車在儀式場地一帶戒備，反映出在「反送中」運動結束多年之後，港...

前中國證監會主席易會滿 政協委員資格遭撤

中共中紀委9月初宣布前中國證監會主席易會滿被查。中國全國政協主席會議昨天審議通過免去他的政協第14屆全國委員會經濟委員會...

春哥侃陸／中共下個五年規畫 大新疆是戰略突圍關鍵

中共20屆四中全會拍板在10月下旬召開，重頭系是要審議第15個「五年規畫」的建議稿，同一時間，北京智庫人士正熱議「戰略突圍」四字，點出中共選定的突破口是新疆。近年新疆不僅有「大投資」、「大交通」、更持續發展為中國的「大糧倉」，政治學者則說這預示著中國發展戰略的由東向西，聯合報香港資深特派員李春如何從新疆的發展，透視中共對未來五年發展戰略布局的提前謀畫？

