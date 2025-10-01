前中國證監會主席易會滿 政協委員資格遭撤

快訊

中央社／ 北京1日電
中共中紀委9月初宣布前中國證監會主席易會滿被查。中國全國政協主席會議昨天審議通過免去他的政協第14屆全國委員會經濟委員會駐會副主任職務。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。（新華社）
中共中紀委9月初宣布前中國證監會主席易會滿被查。中國全國政協主席會議昨天審議通過免去他的政協第14屆全國委員會經濟委員會駐會副主任職務，並撤銷其全國政協委員資格，將提請全國政協常委會會議追認。

新華社、上觀新聞昨天報導，政協第14屆全國委員會第41次主席會議昨天下午在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，會議通過上述決定。

會議審議通過，政協第14屆全國委員會常務委員會第14次會議議程（草案）和日程，決定於10月底在北京召開。關於免去易會滿職務及撤銷其委員資格的決定，到時將提請全國政協常委會會議追認。

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、何厚鏵、梁振英、巴特爾、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、朱永新、楊震出席會議。

易會滿曾進入浙江銀行學校城市金融專業就讀，畢業後被分配到中國人民銀行杭州市分行工作，之後調到中國工商銀行，從基層做起，一直做到董事長，直到2019年1月離開，出任證監會黨委書記、主席之職，成為正部級官員。

他在擔任證監會主席期間，因實施註冊制上市公司數量大增，但陸股表現不佳，於2024年2月被免去上述職務。2024年6月，易會滿獲增補為第14屆全國政協委員，並擔任經濟委員會駐會副主任，至此次被查落馬。

中共中央紀委國家監委網站9月初公布，易會滿涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委紀律審查和監察調查。中國證監會黨委隨即召開會議，表態堅決擁護黨中央、中紀委、國家監委調查易會滿的決定，並指證監會黨委要「深刻汲取教訓，以案為鑑、警鐘長鳴」，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

