陸「K字簽證」想搶國際人才 陸民眾先憂「搶飯碗」籲提高審核標準

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸將於10月1日起實施針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策。圖為今年6月19日，南京的東南大學，參加畢業典禮的外國留學生。（中新社資料照）
中國大陸將於10月1日起實施針對外國青年科技人才的「K字簽證」政策，允許持證外國人在中國大陸停留更長時間、可多次入境，毋須出具企業邀請函，旨在吸引STEM領域（科學、技術、工程、數學）人才。「K字簽證」引發全球關注，被視為與美國「搶人才」，不過在大陸內部也引發爭議，尤其是對就業競爭的擔憂，部分網友更透過政務平台留言反對，呼籲提高審核標準。

據香港星島日報署名文章，大陸網友對「K字簽證」有幾大質疑。第一，現在大學畢業生潮湧、青年失業率逾15%，大陸人才市場不堪重負，「K字簽證」僅僅要求STEM學士學位即可申請，很可能加劇就業市場競爭。第二，有效期最長5年、每次停留180天，無雇主約束下，如何防止變相移民？

第三，「K字簽證」的推出，正逢川普政府大幅提高H-1B工作簽證費用之際。去年71%的H-1B申請者為從事科技業的印度人，一些網友表態「不歡迎印度人來」，還有網友對印度人使用歧視性稱呼。

大陸網紅學者沈逸、自媒體人盧克文等也公開質疑，砲聲轟轟。沈逸在微博發文指，這反映出長期存在的「月亮總是外國圓」的思維慣性，以及對本土培養的人才信心不足。盧克文稱，「中國絕不能成為移民國家，誰把中國弄成今天歐洲這樣，那就是歷史的罪人。」

不過港媒文章指，大陸網友有的是過慮了。比如擔憂印度年輕人湧向中國大陸。中、印作為亞洲2大國，曾經兵戎相見，民間嚴重缺乏友好基礎。由於語言障礙、政治和文化差異，中國並非印度青年心儀之地。

另外，眼見質疑聲不斷，大陸官媒《環球時報》發表評論稱，指中國的「K字簽證」與美國的H-1B簽證並不相同，H-1B簽證被普遍認為是種工作簽證、K字簽證是為了促進中外青年科技人才交流與合作，而非單純的就業許可。

但這樣的解釋顯然難以「滅火」。《環時》前總編輯胡錫進發多條微博評論此事，雖然表示外國人在中國的數量目前很少，但也認為在失業率上升之際，有反對聲很正常，政府有關部門有必要就設置「K字簽證」的目的、將如何執行、對該簽證啟動後實際效果的初步評估，以及防止它走向偏差的管控措施等，向公眾做說明，才能以安人心、以正視聽。

