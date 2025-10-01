劉建超傳被帶走後 劉海星接任中共中聯部長

前中共中央對外聯絡部長劉建超先前傳出被帶走後，中共中聯部官網顯示，1963年生的劉海星已成為新任中聯部長。劉海星出身中國外交系統，但2018年起轉任中央國家安全委員會辦公室副主任。

據中共中聯部官網「部領導」頁面最新訊息顯示，劉海星已擔任中共中央對外聯絡部部長。

中新社報導，劉海星1963年4月生，大學學歷，為中共第20屆中央委員。歷任中國外交部西歐司參贊、副司長，歐洲司副司長，駐法國大使館公使，歐洲司司長等職，2015年任外交部部長助理，2017年卸任。

報導提到，2018年3月的相關報導顯示，劉海星當時已接任中央國家安全委員會辦公室副主任，同月出任第13屆全國人民代表大會監察和司法委員會副主任委員，後任中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任，直到轉任中聯部長。

華爾街日報今年8月中旬報導，劉建超7月底結束訪外行程返回北京後被當局帶走訊問，原因未明。此後，路透社報導中聯部副部長孫海燕傳也因同案被拘，但中聯部官網同一天即發布孫海燕在北京出席慶祝印度獨立日招待會的活動照片。