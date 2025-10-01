劉建超傳被帶走後 劉海星接任中共中聯部長

中央社／ 北京30日電

中共中央對外聯絡部長劉建超先前傳出被帶走後，中共中聯部官網顯示，1963年生的劉海星已成為新任中聯部長。劉海星出身中國外交系統，但2018年起轉任中央國家安全委員會辦公室副主任

據中共中聯部官網「部領導」頁面最新訊息顯示，劉海星已擔任中共中央對外聯絡部部長。

中新社報導，劉海星1963年4月生，大學學歷，為中共第20屆中央委員。歷任中國外交部西歐司參贊、副司長，歐洲司副司長，駐法國大使館公使，歐洲司司長等職，2015年任外交部部長助理，2017年卸任。

報導提到，2018年3月的相關報導顯示，劉海星當時已接任中央國家安全委員會辦公室副主任，同月出任第13屆全國人民代表大會監察和司法委員會副主任委員，後任中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任，直到轉任中聯部長。

華爾街日報今年8月中旬報導，劉建超7月底結束訪外行程返回北京後被當局帶走訊問，原因未明。此後，路透社報導中聯部副部長孫海燕傳也因同案被拘，但中聯部官網同一天即發布孫海燕在北京出席慶祝印度獨立日招待會的活動照片。

中共 外交部 主任

延伸閱讀

寶島眼鏡侵占加盟店營收數千萬 副董蔡國平500萬交保

AcQUA源少年爆「最香男子漢」爭奪戰！300粉絲丟「心意罐」逼出淚水

法官核發搜索票未迴避…繼續審理同案 南投地院判決重大瑕疵被撤銷

港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

相關新聞

劉建超消失多時 劉海星接中共中聯部長

作為中共對外黨際交流主管部門，中共中央對外聯絡部（中共中聯部）在前任部長劉建超「消失」多時後，昨日確認新任部長。據中共中...

陸修海運條例 反制美301調查

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新...

陸建政76年 習：堅決反台獨、外力干涉

十一前夕，中共昨晚在北京舉辦慶祝建政七十六周年招待會，中共總書記習近平就台灣問題表示，「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台...

免綁定雇主 陸「K字簽證」搶國際人才

中國大陸今日起在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便...

防波蘭關邊界 陸闢中歐班列新路線

波蘭日前因俄軍演習而關閉與白俄羅斯邊界，造成中歐班列運行受阻，中方正尋求供應鏈穩定性，並開闢多元通道，外貿業者也期待新航...

大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

據中國官媒新華社報道，中共二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京召開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。