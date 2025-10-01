快訊

官方反制美海事301調查 陸修改國際海運條例

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。(新華社)
大陸國務院近日修訂「國際海運條例」,提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施,大陸將根據情況採取必要反制。(新華社)

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新網引述航運業人士分析，此舉是為了應對美國對大陸海事「301調查」後即將對陸船採取的徵費措施，屆時大陸將有權向美國船舶收費或禁止其進入大陸港口。

大陸總理李強9月28日簽署國務院令，公布「國務院關於修改『國際海運條例』的決定」，自公布日起施行。此次修改處共五項，其中最受關注的是將條例第46條改為第48條，並增訂部分內容。

該條提出，與大陸共同參加國際海運相關條約、協定的國家或地區，若違反相關規定，使大陸的利益喪失或受損，大陸政府有權要求有關國家或地區終止上述行為，採取適當補救措施，並可終止履行相關義務。

條文還提到，任何國家或地區對大陸國際海上運輸及其輔助性業務的經營者、船舶或船員採取或協助、支持採取歧視性的禁止、限制措施，除有關條約能提供有效救濟外，大陸政府根據實際情況採取必要反制措施，包括但不限於向靠泊大陸港口的該國船舶收取特別費用，禁止或限制該國船舶進出大陸港口等。

財新網引述資深航運業人士解讀，中美2003年簽署的「海運協定」約定，一方對另一方船舶徵收的稅費，應與對第三國徵收的稅額有同等優惠，但美方針對「301調查」結果擬對大陸製船舶和船東徵費，明顯破壞協定且具歧視性，故新法頒布後，大陸將有權限制美國船東和美國製船舶，對其收費或禁止其進入大陸港口。

美國貿易代表署去年4月針對大陸海事、物流和造船行業存在不公平貿易行為發起「301調查」，並在今年4月中旬公布分階段徵稅計畫，預告180天後開始對陸籍、陸製貨櫃船舶業者加徵入港費用，並逐年遞增。

美國 國務院 美方

相關新聞

劉建超消失多時 劉海星接中共中聯部長

作為中共對外黨際交流主管部門，中共中央對外聯絡部（中共中聯部）在前任部長劉建超「消失」多時後，昨日確認新任部長。據中共中...

陸修海運條例 反制美301調查

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新...

陸建政76年 習：堅決反台獨、外力干涉

十一前夕，中共昨晚在北京舉辦慶祝建政七十六周年招待會，中共總書記習近平就台灣問題表示，「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台...

春哥侃陸／中共下個五年規畫 大新疆是戰略突圍關鍵

中共20屆四中全會拍板在10月下旬召開，重頭系是要審議第15個「五年規畫」的建議稿，同一時間，北京智庫人士正熱議「戰略突圍」四字，點出中共選定的突破口是新疆。近年新疆不僅有「大投資」、「大交通」、更持續發展為中國的「大糧倉」，政治學者則說這預示著中國發展戰略的由東向西，聯合報香港資深特派員李春如何從新疆的發展，透視中共對未來五年發展戰略布局的提前謀畫？

官方反制美海事301調查 陸修改國際海運條例

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新...

免綁定雇主 陸「K字簽證」搶國際人才

中國大陸今日起在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便...

