免綁定雇主 陸「K字簽證」搶國際人才

中國大陸今日起在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便利。官媒環球時報指，申辦時不要求大陸境內有聘用或邀請單位，意即無需事先綁定雇主，是大陸參與全球人才治理的戰略部署。

在美國大幅調漲Ｈ-1Ｂ簽證（工作簽證）申請費用至十萬美元（約台幣三◯五萬元）之際，大陸此舉不僅與美方的人才政策形成強烈對比，同時也是在中美爭奪科技和地緣政治主導地位的背景下，加大吸引全球頂尖科技人才行動的一部分。

大陸是在八月公告修訂「外國人出入境管理條例」，在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，大陸外交部表示，此舉是為促進中外青年科技人才交流與合作。環球時報昨刊發社評解讀指，在技術變革、人口轉型與地緣政治不確定性上升交織的時代，人才不僅是戰略資產，更是國家能力，並特別點名生物醫藥、人工智慧等前沿領域，指跨國團隊的合作創新正在突破傳統研發模式的局限。

文章表示，曾幾何時，以美國為代表的西方國家是全球人才流動終點站，如今大陸正成為匯集國際人才的重鎮。但強調Ｋ字簽證與Ｈ-1Ｂ簽證不同，是服務國際人才交流與科技協作，而非就業許可。

據香港新聞網報導，「Ｋ字簽證」面向招徠ＳＴＥＭ（科學、技術、工程、數學）領域畢業生或工作者，同時隱含「青年」認定標準，一般按十八至卅五歲審核。此類簽證是以「個人條件」為審核標準，無需雇主邀請，因此可在「中國境內邀請人／單位」申請欄位上填「無」，是大陸首個專門面向青年科技人才的「無雇主綁定」簽證。

持「Ｋ字簽證」不得未經許可受僱於中國單位，若需工作要先申請「外國人工作許可證」；若從事與科技無關活動，例如旅遊或探親，可能被拒絕入境或縮短停留期。「Ｋ字簽證」費用與其他簽證一致。