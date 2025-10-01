聽新聞
防波蘭關邊界 陸闢中歐班列新路線

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

波蘭日前因俄軍演習而關閉與白俄羅斯邊界，造成中歐班列運行受阻，中方正尋求供應鏈穩定性，並開闢多元通道，外貿業者也期待新航線穩定通航。

寧波啟航首條中歐北極集裝箱（貨櫃）快航；西安近日開行首趟跨波羅的海「鐵海聯運」中歐班列（西安—漢堡），不再經波蘭和白俄羅斯邊界口岸。另外，跨越裏海的南通道班次也將加密。

波蘭宣布自九月廿五日起正式開放與白俄羅斯的邊境口岸，中斷十三天的中歐班列恢復。但據四川新絲路多式聯運公司微信公號「絲路拓客」九月廿九日發布的中歐班列運行情況雙語周報顯示，預計邊境口岸完全恢復至正常運行水準需待大陸十一之後。

雖然恢復通航，但由於口岸積壓，導致班列目前運行時效受限。第一財經報導，在波蘭關閉口岸前，大陸城市至馬拉捨維奇的時效為十六至十八天，而現在需要廿天，普遍推遲二至四天；此前大陸城市至德國杜伊斯堡和漢堡約廿至廿二天，現需廿五至廿八天，推遲時間更久。

中國集裝箱行業協會副秘書長郝攀峰表示，現在關注南通道、北線海鐵聯運及北極航線的客戶越來越多，班列公司也在加快開啟新線路。比如，成都出發經俄羅斯聖彼得堡到德國漢堡的海鐵聯運線路，運行時效可控制在十八天左右，這條新線路正在加密開行。

