聽新聞
0:00 / 0:00

陸建政76年 習：堅決反台獨、外力干涉

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
今年大陸「十一」與中秋節雙節合璧，自十月一日至八日連休八天，創下史上最長黃金周紀錄。圖為北京故宮等景區已湧現出遊人潮。記者陳政錄／攝影
今年大陸「十一」與中秋節雙節合璧，自十月一日至八日連休八天，創下史上最長黃金周紀錄。圖為北京故宮等景區已湧現出遊人潮。記者陳政錄／攝影

十一前夕，中共昨晚在北京舉辦慶祝建政七十六周年招待會，中共總書記習近平就台灣問題表示，「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

相較去年，習近平今年的涉台表述有所減少。

習近平昨在招待會上提到，大陸隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。

習近平強調，十月大陸將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規畫建議，要把「十五五」（二○二六至二○三○年）發展的目標任務和戰略措施規畫好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

針對港澳台，習近平指，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入發展大局，更好發展經濟、改善民生。「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

去年的招待會上，習近平將港澳、台灣分段表述，他當時提到，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連」，要堅持一個中國原則和九二共識，及「實現祖國完全統一是大勢所趨」等。

就國際情勢，習近平稱，面對百年變局加速演進的國際形勢，要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議等。

習近平 台獨 中共

延伸閱讀

大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

李強聯合國大會演講傳遞信號：中國大陸要重塑國際秩序

中共建政76周年招待會 習近平：堅決反台獨和外部干涉

訪藏疆後 習近平：各民族要自覺融入中華民族大家庭

相關新聞

中共建政76周年招待會 習近平：堅決反台獨和外部干涉

十一前夕，中共今晚舉辦慶祝建政76周年招待會，中共總書記習近平致詞表示，新征程上，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行...

劉建超消失多時 劉海星接中共中聯部長

作為中共對外黨際交流主管部門，中共中央對外聯絡部（中共中聯部）在前任部長劉建超「消失」多時後，昨日確認新任部長。據中共中...

陸修海運條例 反制美301調查

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新...

陸建政76年 習：堅決反台獨、外力干涉

十一前夕，中共昨晚在北京舉辦慶祝建政七十六周年招待會，中共總書記習近平就台灣問題表示，「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台...

免綁定雇主 陸「K字簽證」搶國際人才

中國大陸今日起在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便...

防波蘭關邊界 陸闢中歐班列新路線

波蘭日前因俄軍演習而關閉與白俄羅斯邊界，造成中歐班列運行受阻，中方正尋求供應鏈穩定性，並開闢多元通道，外貿業者也期待新航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。