陸建政76年 習：堅決反台獨、外力干涉

十一前夕，中共昨晚在北京舉辦慶祝建政七十六周年招待會，中共總書記習近平就台灣問題表示，「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

相較去年，習近平今年的涉台表述有所減少。

習近平昨在招待會上提到，大陸隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。

習近平強調，十月大陸將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規畫建議，要把「十五五」（二○二六至二○三○年）發展的目標任務和戰略措施規畫好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

針對港澳台，習近平指，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入發展大局，更好發展經濟、改善民生。「要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

去年的招待會上，習近平將港澳、台灣分段表述，他當時提到，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連」，要堅持一個中國原則和九二共識，及「實現祖國完全統一是大勢所趨」等。

就國際情勢，習近平稱，面對百年變局加速演進的國際形勢，要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議等。