陸修海運條例 反制美301調查

大陸國務院近日修訂「國際海運條例」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。財新網引述航運業人士分析，此舉是為了應對美國對大陸海事「三〇一調查」後即將對陸船採取的徵費措施，屆時大陸將有權向美國船舶收費或禁止其進入大陸港口。

大陸總理李強九月廿八日簽署國務院令，公布「國務院關於修改『國際海運條例』的決定」，自公布日起施行。此次修改處共五項，其中最受關注的是將條例第四十六條改為第四十八條，並增訂部分內容。

該條提出，與大陸共同參加國際海運相關條約、協定的國家或地區，若違反相關規定，使大陸的利益喪失或受損，大陸政府有權要求有關國家或地區終止上述行為，採取適當補救措施，並可終止履行相關義務。

條文還提到，任何國家或地區對大陸國際海上運輸及其輔助性業務的經營者、船舶或船員採取或協助、支持採取歧視性的禁止、限制措施，除有關條約能提供有效救濟外，大陸政府根據實際情況採取必要反制措施，包括但不限於向靠泊大陸港口的該國船舶收取特別費用，禁止或限制該國船舶進出大陸港口等。

財新網引述資深航運業人士解讀，中美二〇〇三年簽署的「海運協定」約定，一方對另一方船舶徵收的稅費，應與對第三國徵收的稅額有同等優惠，但美方針對「三〇一調查」結果擬對大陸製船舶和船東徵費，明顯破壞協定且具歧視性，因此新法頒布後，大陸將有權限制美國船東和美國製船舶，對其收費或禁止其進入大陸港口。

美國貿易代表署去年四月針對大陸海事、物流和造船行業存在不公平貿易行為發起「三〇一調查」，並在今年四月中旬公布分階段徵稅計畫，預告一八〇天後開始對陸籍、陸製櫃船舶業者加徵入港費用，並逐年遞增。

報導指，大陸業內普遍認為，受最大影響的公司為中遠海控等大陸央企船東，該公司百分之五十九的貨櫃運力為大陸製造。