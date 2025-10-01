聽新聞
劉建超消失多時 劉海星接中共中聯部長

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
據中共中聯部網站，現任部長為劉海星（圖），這也意味著前任部長劉建超已被免職。圖／取自中國外交部官網
據中共中聯部網站，現任部長為劉海星（圖），這也意味著前任部長劉建超已被免職。圖／取自中國外交部官網

作為中共對外黨際交流主管部門，中共中央對外聯絡部（中共中聯部）在前任部長劉建超「消失」多時後，昨日確認新任部長。據中共中聯部網站，現任部長為劉海星，他曾長期在大陸外交部任職，二○一八年起任中共中央國家安全委員會辦公室（中央國安辦）副主任，現接掌中聯部。這也意味著劉建超已被免職。

劉建超七月底結束外訪後未再公開露面，八月即盛傳被帶走調查。中共中聯部是負責中共對外工作的職能部門，為正部級單位。劉建超在中共前外長秦剛落馬後，一度被視為外長熱門人選。

據中共中聯部網站，現任部長已顯示為劉海星，另有五位副部長，依序為陳洲、李明祥、孫海燕、陸慷和馬輝。

劉海星現年六十二歲，畢業於北京外國語大學法語系，出身外交部。港媒指他是上世紀八十年代，曾任中共副外長的劉述卿之子。

劉海星長期在大陸外交部任職，曾任中共駐法國公使、外交部歐洲司長、外交部部長助理，二○一八年才轉任中央國安辦副主任，二○二二年進一步升任國安辦分管日常工作的專職副主任，成為正部級官員。他也是中共第二十屆中央委員。

此前，劉建超已「消失」超過一個月，期間傳聞四起。劉建超最後幾次公開活動是今年七月廿三日至廿四日訪問新加坡，七月廿五日至廿七日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會，七月廿八日至卅日訪問阿爾及利亞。他最後一次公開露面是七月卅日在阿爾及利亞會見該國國家總體戰略研究院院長穆賈希德。

華爾街日報八月十日報導，劉建超七月底結束外訪返回北京後，被當局帶走訊問，原因尚未明朗。報導引述接近中國外交政策機構人士說，劉建超的缺席可能會削弱北京的外交專業知識。劉建超被調查是自二○二三年七月秦剛被免去外長以來，遭到調查的最高級別中國外交官。報導引述知情人士透露，劉建超兒子曾在美國金融業工作，現在定居中國。

除了劉海星出任中共中聯部長，大陸官方昨日也公布多起省部級人事，包括廣東省長王偉中任內蒙古自治區黨委書記；深圳市委書記孟凡利任廣東省政府黨組書記。孟凡利預料將升任廣東省長。

此外，江蘇省長許昆林接替郝鵬，擔任遼寧省委書記。江蘇省委副書記劉小濤任省政府黨組書記，他預計將接替許昆林，出任江蘇省長。

劉建超消失多時 劉海星接中共中聯部長

