大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

據中國官媒新華社報道，中共二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京召開。

中共全國代表大會每五年召開一次，選舉出本屆中央委員會。在此期間通常會召開大約七次「中央委員會全體會議」。

中國的「五年規劃」模式效仿前蘇聯。「五年規劃」通常會設定不同領域的具體發展目標，同時確定戰略重點，例如重點發展的產業和領域。這也是一些行業產能過剩的源頭。

不過，由於本屆中央委員會第三次全會因不明原因推遲了9個月，直到2024年7月才舉行，第四次全會之前出現更多的猜想。預計會議將審議2026年至2030年的規劃，也就是「十五五規劃」，但是可能出現的人事變動也備受關注，與之相關的傳聞包括習近平是否讓權或者退位。

眼下中國的經濟挑戰包括：長期房地產低迷帶來的巨大通縮壓力；消費信心下降；以及近期在電動汽車、餐飲配送等行業中出現的產能過剩和價格混戰。

五年規劃通常會在每年三月召開的全國人大會議期間公布。

此次全會將在習近平前往韓國出席亞太經合組織峰會大約一周前舉行。屆時，他可能將在會議間隙與美國總統川普會晤。

四中全會可能出現的人事變化

預計此次全會還將對中央委員會進行人事調整。截至9月底，已有八名中央委員因腐敗調查受到牽連，其中六人被拘押。

據香港媒體報導，去年11月落馬、已被免去中央軍委委員的原軍委政治工作部主任苗華上將，其罪狀可能在日內公布。四中全會可能將確認開除苗華黨籍的處分。

已被罷免全國人大代表的原武警司令員王春寧上將、原軍委後勤保障部部長張林中將，也是二十屆中央委員，兩人開除黨籍的處分預計也將在四中全會確認。

另一名中央委員、前海關總署署長俞建華已於去年12月去世。

前工業和信息化部部長金壯龍今年初「失蹤」兩個月，於2月被宣布免職。預計他也將失去中央委員職位。

軍方高層中最引人注目的是中央軍委副主席何衛東，他與習近平在福建任職時就已相識，中共二十大後獲破格提拔，但已經在官方公開活動和報導中「失蹤」半年。輿論關注四中全會是否會讓他的狀況水落石出，以及習近平「朋友圈」的其他變化。

在社交平台X上，習近平本人是否讓權甚至退位也成為討論的熱點，但是機構媒體對此猜想的報導和評論相對謹慎。

