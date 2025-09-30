李強聯合國大會演講傳遞信號：中國大陸要重塑國際秩序

中國總理李強上周五（9月26日）在聯合國大會上發表了一場看似充滿套話的演講，他告訴聽眾：「一個胸懷天下、勇於擔當的中國，必將為世界注入更多正能量。」

美聯社的報道指出，李強並未點名提及美國，但他實際對美國近期的行動進行了毫不掩飾的批評，並誇耀了中國的成就：降低關稅以促進全球經濟發展，誓言減少溫室氣體排放，並致力於維護聯合國的權威。專家認為，這代表著中國處理全球事務方式的轉變，反映出中國認為自己處在上升勢頭。

「李強的講話證實，中國今天的外交政策立場堅定地立足於這樣一個目標：將西方主導的世界秩序轉變為更有利於中國利益、價值觀和領導的秩序。」倫敦國王學院政治學講師Olivia Cheung對美聯社表示：「與2017年相比，中國今天的外交政策明顯更加自信、更具戰略性和連貫性，當時北京提出的全球治理改革缺乏內容。」

中國有答案

李強在演講中首先回顧了聯合國的歷史，讚揚聯合國在戰後的八十年裡為世界帶來了總體和平與繁榮。隨後，他感嘆當今世界面臨的「亂象」。他說，「世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維捲土重來」，國際規則秩序受到嚴重衝擊。

「對一些毫無底線的霸道霸凌行徑，難道應該因懾於強權而保持沉默、逆來順受嗎？」這位中國總理問道。「單邊主義」、「冷戰思維」、「霸權」和「霸凌」等詞語在北京的外交話語中通常與美國聯繫在一起。

隨後，李強將中國描繪成解決這些問題的理想答案，因為它「為應對世界變局、破解緊迫難題貢獻了中國智慧和中國方案」。李強表示，習近平9月初提出的「全球治理倡議」為構建更加公正合理的全球治理體系「指明了正確方向，提供了重要路徑」。

習近平治下外交政策的轉向

在上周播出的一期播客節目中，Olivia Cheung告訴美中關係全國委員會，在習近平的領導下，北京的戰略思維已經發生轉變——從為促進中國經濟增長而與美國和其他西方國家保持良好關係，轉變為「重塑國際體系，使世界其他國家尊重並接受北京所定義的中國利益」。

她說，北京認為全球治理體系「由西方大國，尤其是美國主導」，並以「往往不公平或不具代表性」的方式服務於西方大國的利益。而北京最感興趣的是「改變全球治理，將聯合國置於中心位置」，這樣中國就可以「更多地參與、影響和利用」聯合國的運作方式。

李強在聯大的講話給人的印象是，習近平提出的「構建人類命運共同體」的主張不僅是一種願景，而且是「一項崇高而緊迫的政策行動，中國擁有獨特的強大技術能力來引領這一進程，」Olivia Cheung對美聯社表示。

國際危機組織（International Crisis Group）中美關係高級研究員韋恩（Ali Wyne）也表示，隨著川普政府征收高額關稅、威脅吞並領土並攻擊多邊機構，「中國正試圖將自己塑造成戰後秩序的關鍵維護者，而美國似乎正在失去信心。」

但中國似乎既沒有能力也沒有意願提供全面的替代方案。韋恩表示，中國似乎更有興趣深化其在某些領域的影響力，並試圖使其長期以來的論點合法化——即需要新的規範來反映新的地緣政治趨勢。

言辭與現實的差距

華盛頓智庫「捍衛民主基金會」中國項目高級主管辛格爾頓（Craig Singleton）指出，中國政府的言行往往不一致。「李強總理的講話主要使用了多邊主義的語言，但北京的過往記錄卻講述了一個截然不同的故事」，辛格爾頓說。

他補充道：「李強呼籲『合作』和『開放』，聽起來很有建設性，但其目的是為了減輕中國經濟和科技產業承受的壓力。」

在聯大發言前一天，李強在紐約會見了美國商界人士和學者。中國官方的一份新聞稿稱，他向與會者保證，中國將持續擴大市場准入，增加進口，並為外國企業「提供在華經營發展所需的確定性」。

中美兩國正深陷貿易爭端。習近平和川普計劃於10月底在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，以推動雙邊關系的重新調整。

這位中國總理表示，兩國「可以成為、也應當成為伙伴和朋友」，並再次引用習近平的一句話：「太平洋足夠寬廣，可以容納中美兩國和其他國家。」

【 本文章由德國之聲授權提供】