劉建超「消失」多時後 劉海星接任中共中聯部長
作為中共對外黨際交流的主管部門，中共中聯部在前任部長劉建超「消失」多時後，於今日正式換帥。據中共中聯部網站，現任部長為劉海星，他現年62歲，曾長期在大陸外交部工作，2018年起任中共中央國家安全委員會辦公室副主任，現接管中聯部。
據中共中央對外聯絡部官網，現任部長已顯示為劉海星，另有五位副部長，依序為陳洲、李明祥、孫海燕、陸慷、馬輝。
劉海星1962年生，現任中共中央對外聯絡部部長、中共第二十屆中央委員。
在此之前，劉海星長期在大陸外交部工作，從1985年任翻譯室科員後，曾任常駐聯合國代表團參贊、歐洲司副司長、駐法蘭西共和國大使館公使、歐洲司司長、部長助理等職。
2018年，劉海星任第十三屆大陸全國人民代表大會監察和司法委員會副主任委員、中央國家安全委員會辦公室副主任，後於2022年，進一步升任至中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任。
值得注意的是，在此之前，前任中共中聯部長劉建超已經「消失」超過一個月，他自2022年5月接掌中聯部後，從未這麼久沒有外事會見活動。劉建超的最後幾次公開活動，是今年7月23日至24日訪問新加坡，7月25日至27日赴南非約翰尼斯堡出席解放運動峰會，7月28日至30日訪問阿爾及利亞。
中聯部是負責中共對外工作的職能部門，為正部級單位，除負責中共與外國政黨、政治組織的交往與聯絡工作，也協調歸口管理中共中央直屬機構和各省區市黨委的有關對外交往工作。因此，身為一度也是大陸外長熱門人選的劉建超，近月消失多時與前大陸外交部長秦剛當初消失時一樣，備受各界關注。
華爾街日報上個月十日報導，劉建超七月底結束外訪返回北京後即被有關部門帶走問話，但原因仍不明。
