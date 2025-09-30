快訊

中共建政76周年招待會 習近平：堅決反台獨和外部干涉

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
今年是中共建政76周年，9月30日晚，於北京人民大會堂舉辦招待會。記者陳政錄／攝影
今年是中共建政76周年，9月30日晚，於北京人民大會堂舉辦招待會。記者陳政錄／攝影

十一前夕，中共今晚舉辦慶祝建政76周年招待會，中共總書記習近平致詞表示，新征程上，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土安全。相較去年，習近平此次講話涉台內容明顯減少，也未就今年是台灣光復八十周年、或美方的「台灣地位未定論」表態。

中共每年按慣例，於9月30日晚，在北京人民大會堂舉辦「慶祝中華人民共和國成立周年」的招待會。今年出席招待會的有在北京的中共黨和國家領導人、從中央政治局等層級退下的官員，中共軍委委員和前委員、中共黨政軍有關負責人，以及大陸各民主黨派、工商聯、無黨派，以及功勳、勞動模範代表及港澳台僑代表、各國駐陸使節等，席開約120多桌。

習近平在致詞時，首先代表中共中央和大陸國務院，向包括香港、澳門、台灣同胞在內的大陸「全國各族人民」等致以問候，向友好國際友人致以感謝。

習近平提到，今年大陸隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，極大振奮了民族精神，激發了愛國熱情，凝聚了奮鬥力量，要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。

習近平接著說，今年以來，面對複雜形勢，大陸進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，著力保障和改善民生等。他說，下個月，中共將召開二十屆四中全會，研究制訂「十五五」規畫建議，要緊緊圍繞新時代、新征程黨（中共）的中心任務，把「十五五」發展的目標任務、戰略決策規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

在涉及台灣和港澳部分，習近平說，新征程上，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟，改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土安全。

習近平還說，面對百年變局加速演進的國際形勢，要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，和各國攜手構建人類命運共同體。

值得注意的是，儘管今年適逢中共所謂抗日戰爭勝利、聯合國成立、台灣光復的「三個八十周年」，大陸還預計於十月下旬，在北京舉辦紀念台灣光復八十周年活動，以及近期大陸有關部門持續就美方的「台灣地位未定論」表態、加以抨擊下，相較去年在招待會上的講話內容，今年習近平的涉台發言明顯減少。

據新華社，去年的招待會上，習近平將港澳、台灣分段表述。他當時還強調，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，以及「實現祖國完全統一，是大勢所趨」等。

今晚的活動，邀請的台灣同胞代表約十餘人，包括大陸全國台企聯代表，和在大陸發展、從事兩岸交流的代表等。

9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的菜單。記者陳政錄／攝影
9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的菜單。記者陳政錄／攝影
中共建政76周年招待會，也邀請外賓和外國駐陸使節參加。記者陳政錄／攝影
中共建政76周年招待會，也邀請外賓和外國駐陸使節參加。記者陳政錄／攝影
9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的演出內容。記者陳政錄／攝影
9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的演出內容。記者陳政錄／攝影
中共9月30日舉辦慶祝建政76周年招待會，中共總書記習近平表示，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土安全。記者陳政錄／攝影
中共9月30日舉辦慶祝建政76周年招待會，中共總書記習近平表示，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土安全。記者陳政錄／攝影
在招待會上致詞後，中共總書記習近平和與會嘉賓舉杯。記者陳政錄／攝影
在招待會上致詞後，中共總書記習近平和與會嘉賓舉杯。記者陳政錄／攝影
9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的前菜。記者陳政錄／攝影
9月30日晚，中共建政76周年招待會上為賓客準備的前菜。記者陳政錄／攝影
在9月30日晚的中共建政76周年招待會，邀請各界人士代表出席，除了官員外，在今年外賣大戰備受討論的背景下，也邀請一名美團的人員穿著外賣員的制服出席招待會。記者陳政錄／攝影
在9月30日晚的中共建政76周年招待會，邀請各界人士代表出席，除了官員外，在今年外賣大戰備受討論的背景下，也邀請一名美團的人員穿著外賣員的制服出席招待會。記者陳政錄／攝影
中共將於明日迎來建政76周年，北京天安門廣場上擺設花籃。記者陳政錄／攝影
中共將於明日迎來建政76周年，北京天安門廣場上擺設花籃。記者陳政錄／攝影

