中共四中全會 何衛東苗華董軍等共軍高層動向受關注

中共20屆四中全會將於10月20至23日召開，除官方公布的審議「十五五規劃」外，外界普遍預期，共軍高層人事可能動向，特別是如何處置何衛東、苗華等高階將領，以及中國國防部長董軍是否增補為中央軍委委員，成為全會最受矚目之處。

根據新華社29日報導，當天召開的中共中央政治局會議除宣布20屆四中全會將於10月20至23日召開，屆時將審議「十五五規劃」外，並指會議「還研究了其他事項」。

報導雖未公布「其他事項」為何，但外界普遍認為，隨著中共20屆四中全會即將召開，懸而未決且久未公布的苗華等高階將領如何處置，在全會上應會有所討論，會後並有某種程度的公布，以回應外界長久以來的疑問與關切。

新加坡聯合早報報導，8、9月間，共軍內部肅清苗華「流毒」後的人事調整並未停歇。而伴隨著中共20屆四中全會的召開，一些懸而未決的人事問題和「問題人物」，也應會有個對黨內外的說法，其中最突出的就是逾半年來，一直缺席多項指標性活動的中央軍委副主席何衛東。

但對於如何處理何衛東，各界看法不一。星島日報報導認為，何衛東雖已失蹤逾半年，卻沒有任何公開的處理，四中全會應不會涉及其問題；但聯合早報報導認為，何衛東具有中共政治局委員及中央委員身分，四中全會召開時，中共高層需要就他的情況向全會做交代。

報導指出，前中央軍委主席苗華，以及王春寧、王強、徐德清等被查或動向不明的共軍高階將領兼中共中央委員，在20屆四中全會上也應會給外界說法。而較有可能的是先由政治局會議作出開除黨籍的決定，再由全會追認後對外公布。

另一個引人關注的是中國國防部長董軍是否會被增補為中央軍委委員。董軍2023年12月接任被罷黜的李尚福出任中國國防部長，但即使經過中共20屆三中全會，董軍至今卻仍不是中央軍委委員。如今中央軍委「人丁寥落」，董軍今年能否被增補為中央軍委委員，也是一大看點。

報導提到，共軍內部持續不斷地強力反腐、肅清「流毒」，已導致高階將領出現「多年罕見的嚴重缺編」，上將人數「少得七零八落」，中央軍委委員更從7人減為5人甚至4人。如何調整軍中人事布局，情況頗為複雜。