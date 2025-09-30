大陸解放軍再以兩艦組編隊 靠泊香港開放參觀

大陸解放軍再派海軍戚繼光艦及沂蒙山艦組成艦艇編隊靠泊香港，預計停留到星期五。期間有三天開放活動。抵港後首場活動，是下午開放給香港中小學生參觀，展示少量武器。

大陸解放軍戚繼光艦是海軍噸位最大的專業訓艦，沂蒙山艦是一艘071型船塢登陸艦。兩艦報稱是執行遠海綜合實習任務期間，赴香港組織艦艇開放活動。艦艇靠泊駐港解放軍的昂船洲軍港。

今早八時許，戚繼光艦和沂蒙山艦由駐港解放軍的宿遷艦，以及香港政府船隊伴航，駛入香港水域，過百名官兵在戚繼光艦的後甲板上，擺出「76」字樣，象徵中國大陸國慶76周年，又用旗語展示出「國安家好」的含義。有市民在岸邊觀看、拍照及揮手致意。其後，解放軍駐港部隊代表在昂船洲軍營碼頭舉行歡迎儀式。

下午兩艦開放給香港中小學生參觀，期間展示少量武器裝備，後飛行甲板則有旗語展示，即是透過揮動旗幟傳遞信號的溝通方式，學生更可在艦上以印章「打卡」，並學習製作繩結。

今年七月三日，以慶祝香港特區建立二十八周年為由，解放軍海軍航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦及導彈護衛艦運城艦組成的航母編隊，攜多型艦載戰鬥機、直升機和陸戰隊，靠泊香港五天，期間也開放公眾參觀。