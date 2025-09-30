快訊

江蘇省長許昆林調任遼寧書記 遺缺傳由蘇州書記劉小濤接替

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共中央決定許昆林任遼寧省委書記。（國新網）
中共中央決定許昆林任遼寧省委書記。（國新網）

大陸「十一」前，陸續調整地方大員。繼公布廣東省長王偉中擔任內蒙古自治區書記，中共中央決定，江蘇省長許昆林接替郝鵬擔任遼寧省委書記。有消息稱，江蘇省委副書記、蘇州市委書記劉小濤將升任江蘇省長。

綜合陸媒報導，郝鵬已年滿65歲的正部級退休年齡。60歲的許昆林，福建永春人，畢業於杭州商學院，長期在大陸國家發改委工作，曾任價格司司長、固定資產投資司司長、副秘書長，2017年3月任上海市副市長。

2020年，他擔任江蘇省委常委、蘇州市委書記，2021年10月任江蘇省代省長。2022年1月當選為江蘇省省長，直至此次履新遼寧。

另有消息指出，蘇州市委書記劉小濤將升任江蘇省長。

據悉，70後蘇州市委原書記劉小濤將升任江蘇省長。劉小濤是廣東興寧人，畢業於中國人民大學，長期廣東工作，擔任過汕頭市長、潮州市委書記，廣東省政府秘書長、辦公廳主任等職。

劉小濤在2020年跨省履新，出任浙江省副省長；2021年8月擔任溫州市委書記，2023年跨省擔任蘇州市委書記。

