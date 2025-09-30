訪藏疆後 習近平：各民族要自覺融入中華民族大家庭

中共總書記習近平日前接連視察西藏、新疆後，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表他的相關講話，指「中華民族共同體」的形成是「大勢所趨、歷史必然」。各民族只有不斷團結融合，「自覺融入『中華民族大家庭』，才能擁有更美好的未來」。

新華社報導，這篇題為「中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然」的文章，是摘自習近平9月27日在「全國民族團結進步表彰大會」上的講話。而習近平才於8月下旬及9月下旬先後視察西藏及新疆，並出席兩地自治區政府成立60及70週年慶祝大會。

習近平說，中華民族是有著5000多年文明史的偉大民族。中國各民族「共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文化，共同培育了偉大的民族精神」。

他宣稱，「中華民族共同體」的形成和發展是「人心所向、大勢所趨、歷史必然」。各民族血脈相融，是「中華民族共同體」形成和發展的歷史根基。中華民族是各民族長期交往交流交融的結果，各民族只有「不斷團結融合，自覺融入中華民族大家庭，才能擁有更美好的未來」。

習近平又說，各民族信念相同，是中華民族締造統一的多民族國家的內生動力。中國統一的多民族國家是「由各民族共同締造的」，也必須由各民族「共同維護、鞏固和發展」。各民族「文化相通」，是「中華民族鑄就多元一體文明格局的文化基因」。

他聲稱，燦爛的中華文化是各民族共同創造的，鑄就「社會主義文化新輝煌」必須「不斷增強對中華文化的認同，不斷增進各民族文化互鑒融通」。

習近平說，各民族經濟相依，是中華民族構建統一經濟體的強大力量。各地區各民族只有不斷「融入國家發展大局」，加強經濟交流合作，才能更好推動國家經濟繁榮，更好實現自身經濟發展。

他宣稱，各民族情感相親，是「中華民族一家親」的堅強紐帶。各族人民都要加倍珍惜，不斷鞏固和發展「平等團結互助和諧的社會主義民族關係」，不斷夯實「中華民族共同體」建設的人心基礎。

習近平強調，在（中國）這片土地上，「各族人民都有一個共同家園，就是中國；都有一個共同身分，就是中華民族；都有一個共同名字，就是中國人；都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興」。