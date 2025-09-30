林佳龍訪波蘭 陸外交部：頻繁四處竄訪渲染大陸威脅

我外交部長林佳龍9月29日在波蘭參加由智庫舉辦的「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演說的中華民國外長。中國大陸外交部發言人郭嘉昆星期二（9月30日）表示，賴清德政府近期頻繁打著各種幌子四處竄訪，渲染「大陸威脅」，翻炒「民主對抗威權」的謬論，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。

郭嘉昆30日在例行記者會上回應，批評近期賴清德政府頻繁打著各種幌子四處竄訪，散播「台獨」分裂謊言謬論，渲染「大陸威脅」，翻炒「民主對抗威權」的謬論，誘拉外部勢力為謀「獨」惡行壯膽，刻意揭動對立對抗，唯恐世界不亂，若險惡用心昭亂。

他認為，無論民進黨政府說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持「一個中國」原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

郭嘉昆重申：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，『一個中國』原則是中國大陸和建交國建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識」。

他提醒，北京一貫堅決反對建交國同台灣開展任何形式的官方往來，敦促有關國家嚴格恪守「一個中國」原則，停止為「台獨」分子活動提供平台，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。