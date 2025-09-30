新加坡拒羅冠聰入境 分析：避免陷入引渡兩難

被港府通緝的前香港眾志主席羅冠聰日前入境新加坡被拒。學者表示，新加坡一向低調處理類似政治敏感事件，此次向羅發出簽證後又拒入境，未知是否涉及內部協調問題；新加坡拒羅入境可避免陷入被要求引渡的兩難局面。

羅冠聰持英國難民旅行證件申請新加坡簽證，參加卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）的閉門會議，在出席活動前3週收到新加坡發出的簽證。

羅冠聰26日從美國舊金山出發，27日抵達新加坡，但被新加坡當局拒絕入境，28日登機返回舊金山。事件引起國際關注，英國金融時報、BBC及法新社等外媒都有報導。

新加坡內政部發表聲明指出，「羅冠聰進入與逗留新加坡，並不符國家利益」，指即使已持有簽證，入境時仍須接受進一步檢查，「這正是羅冠聰一案的處理方式。」

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向中央社表示，新加坡一向對境內的外國政治活動保持謹慎，對類似政治敏感事件也低調處理，此次「大動作」拒絕羅冠聰入境，引起國際關注，非新加坡一向的處理手法。

莊嘉穎表示，若新加坡當局不想羅冠聰入境，便不應向他發出簽證；若希望羅冠聰「安靜的來去」，就不會拒絕他入境，因為「新加坡政府高調處理沒有好處，除非程序上出問題。」

對於事件是否有中國大陸或香港方面介入，莊嘉穎認為，羅冠聰是27日即上週星期六抵達新加坡，在邊檢被拘留4個小時，相信中國大陸或香港未來得及反應。

莊嘉穎表示，相信是新加坡政府是考慮到，若允許羅冠聰入境，可能要面對中國大陸或香港要求引渡他回香港，同時又要面對英美要求不能引渡，會令新加坡政府陷入左右為難，所以乾脆拒絕羅冠聰入境。

新加坡與香港有引渡條例，而羅冠聰正被香港政府通緝。羅冠聰向外媒表示，他前往新加坡前獲得法律意見，指引渡條例不包含政治罪行，並指如果新加坡政府有意引渡他，估計不會給他簽證。

莊嘉穎說，雖然羅冠聰獲得法律意見認為，新加坡應該不會以政治理由把他引渡到香港，但星港引渡條例列明，可移交的罪行包括「根據締約雙方的法律可准予移交的任何其他罪行」，而星港兩地都有煽動條例，這對羅冠聰來說是有風險的。