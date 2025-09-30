日本抗議大陸在鹿兒島附近海域進行海洋調查

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
「向陽紅22」是大陸首艘3000噸級大型浮標作業船。（百度百科）
日本海上自衛隊9月28日發現中國海洋調查船在鹿兒島縣奄美大島近海的專屬經濟區（EEZ）內開展活動。日本官房長官林芳正29日在記者會上透露已就此提出抗議。

據日本共同社報導，日本當天也通過外交渠道向北京表示，不允許進行未經東京同意的海洋科學調查，應立即停止。

日本第10管區海上保安總部28日發佈消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區內，發現中國的海洋調查船向海中投入類似線纜的物體。日本海上自衛隊要求中國海洋調查船停止活動，該船約三個半小時後駛向中國方向。

日本軍方稱，現場位於奄美大島以西約380公里海域。中國海洋調查船的船名可能為「向陽紅22」。日本巡邏船在清晨6點15分前後發現船隻放下類似線纜的物體，通過無線電要求其停止活動。

「向陽紅22」是中國首艘3000噸級大型浮標作業船，由武船集團於2017年6月開工建造，2018年9月下水，2019年12月3日交付自然資源部東海分局。該船總長89.65米，寬18米，滿載排水量4330噸，具備全球航行能力，續航力達1萬海里，自持力60天。

日本 自衛隊 鹿兒島

