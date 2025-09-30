俄外交部：俄中正推進中國遊客免簽事宜

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃星期一（9月29日）表示，俄羅斯和中國正在研究取消中國遊客的簽證制度事宜，兩國政府部門正在接觸。

對於中國遊客免簽工作進展，俄羅斯衛星通訊社引述扎哈羅娃表示：「這項工作由兩國部門負責，等到結束時會發布決定。」

此前，中國本月初宣佈對俄羅斯公民實施免簽政策。中國外交部發言人郭嘉昆9月2日表示，中國自2025年9月15日起對俄羅斯人試運行30天免簽制度，為期一年。

之後，俄總統普亭9月4日表示，俄羅斯將對中國大陸公民實施免簽政策，就中國政府對俄羅斯遊客免簽的友好決定投桃報李。普亭指出，中國免簽俄羅斯公民的決定「意義重大」，因為這將加速兩國經貿發展，促進兩國之間的商業聯繫。

另據俄媒報導，自中國開始對俄試行免籤政策以來，俄羅斯人對赴華旅行的需求量增長50%。最受歡迎的目的地包括北京、上海、廣州、三亞和哈爾濱。