快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

俄外交部：俄中正推進中國遊客免簽事宜

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭9月2日在北京會晤。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭9月2日在北京會晤。（新華社）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃星期一（9月29日）表示，俄羅斯和中國正在研究取消中國遊客的簽證制度事宜，兩國政府部門正在接觸。

對於中國遊客免簽工作進展，俄羅斯衛星通訊社引述扎哈羅娃表示：「這項工作由兩國部門負責，等到結束時會發布決定。」

此前，中國本月初宣佈對俄羅斯公民實施免簽政策。中國外交部發言人郭嘉昆9月2日表示，中國自2025年9月15日起對俄羅斯人試運行30天免簽制度，為期一年。

之後，俄總統普亭9月4日表示，俄羅斯將對中國大陸公民實施免簽政策，就中國政府對俄羅斯遊客免簽的友好決定投桃報李。普亭指出，中國免簽俄羅斯公民的決定「意義重大」，因為這將加速兩國經貿發展，促進兩國之間的商業聯繫。

另據俄媒報導，自中國開始對俄試行免籤政策以來，俄羅斯人對赴華旅行的需求量增長50%。最受歡迎的目的地包括北京、上海、廣州、三亞和哈爾濱。

俄羅斯 免簽 外交部

延伸閱讀

8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

川普：對普亭耐心快耗盡 俄烏反覆 得下經濟制裁重手

未停火又侵波蘭領空 紐時：普亭對川普發出拒妥協訊息

相關新聞

俄外交部：俄中正推進中國遊客免簽事宜

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃星期一（9月29日）表示，俄羅斯和中國正在研究取消中國遊客的簽證制度事宜，兩國政府部門正在接觸...

新加坡拒絕港通緝犯羅冠聰入境 拘4小時遣返沒提理由

遭港府通緝的前香港眾志主席羅冠聰，近日從美國舊金山前往新加坡參加活動，在入境檢查時被拘留，28日遭遣返回舊金山。羅冠聰說...

美國務院：對台立場不變 堅持一中政策及對台六項保證

在美媒稱北京促美明確表態反台獨後，美國國務院回應稱，美國對台灣的立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三...

日本抗議大陸在鹿兒島附近海域進行海洋調查

日本海上自衛隊9月28日發現中國海洋調查船在鹿兒島縣奄美大島近海的專屬經濟區（EEZ）內開展活動。日本官房長官林芳正29...

美中貿易戰 美牛銷中暴跌9成 澳牛乘機取代

路透報導，美國總統川普重返白宮以來，美國牛肉銷往中國金額暴跌逾九成，澳洲取而代之成為中國市場主要進口牛肉來源，過去每年流...

容易飛e-道掃臉不須登記 港人機場入境僅7秒 比傳統快1秒

為方便香港居民入境香港，入境處由30日起推出「容易飛e-道」服務，年滿11歲的合資格香港居民透過機場入境時，只需在通道鏡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。