中國修國際海運條例 分析：應對美國301調查徵費

中央社／ 北京30日電

中國近期修改國際海運條例，提到任何國家或地區對中國海運等方面採歧視性限制措施，中國將依情況實施反制。據陸媒報導，有航運業人士認為，此舉是為應對美國「301調查」後即將對中採取的徵費措施。

中國國務院總理李強28日簽署國務院令，公布「國務院關於修改『中華人民共和國國際海運條例』的決定」，自公布之日起施行。

此次共修改5個部分，其中最受關注的是將條例中第46條改為第48條。內容修訂部分提到，與中國共同參加國際海運相關條約的國家或地區，若違反相關規定，使中國的利益喪失或受損，中國政府有權要求有關國家或地區終止上述行為，採適當補救措施，並可以終止履行相關義務等。

條文也提到，任何國家或地區對中國國際海上運輸及其輔助性業務的經營者、船舶或船員採取或協助、支持採取歧視性的禁止、限制或其他類似措施的，除有關條例提供充分有效的救濟外，中國政府根據實際情況採取必要反制措施，包括但不限於向靠泊中國港口的該國家或地區的船舶收取特別費用，禁止或限制該國家或地區的船舶進出中國港口等。

據財新今天報導，一名資深航運業人士解讀稱，該條文的修改主要是反制此前美國對中國海事「301調查」即將進行的徵費行為。由於美國「301調查」徵費明顯歧視中國船東，破壞中美2003年簽署的海運協定，中國將有權限制美國船東和美國製船舶，對其收費或禁止其進入中國港口。

報導提到，中美2003年簽署的海運協定有規定，一方對另一方船舶徵收的稅費，應不低於其在類似情況下對第三國船舶徵收的費用，確保待遇對等。該名資深航運業人士表示，美國貿易代表署（USTR）針對「301調查」結果擬對中國造船舶和船東徵費明顯破壞協定，中國有權採取對等懲罰措施。

美國貿易代表署於今年4月中旬，公布對中國海事、物流和造船行業「301」調查後的徵費措施，將分階段對中資船東、使用中國製船舶的航運企業徵收港口費。

報導提到，中國業內普遍認為，受最大影響的公司為中遠海控等中資船東。據數據公司Linerlytica的資料顯示，中遠海控59%的貨櫃運力為中國製造，該比例為主流公司中最高。

美國 對中 國務院

