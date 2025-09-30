紐時分析中國飛彈威脅台灣 指建造更多發射平台

紐約時報報導，美國國防部估計，中國火箭軍4年內的飛彈庫存量增加50%，達到約3500枚。雖然尚不清楚這些飛彈有多少是部署在東岸並瞄準台灣，但衛星圖像顯示，中國近年來已建造了新的、更大的基地，並增加更多發射平台。

紐約時報29日的報導「威脅台灣的飛彈」文章表示，中國正在將東海岸的一部分轉變為潛在的飛彈打擊平台，以針對台灣和周邊海域。

這些基地部署越來越先進的飛彈，如東風-17，是一種機動性強且更難攔截的高超音速飛彈；以及東風-26，一些中國研究者稱其為「關島快車」，因為它能夠打擊位於該地區的美國軍事基地。

報導指出，在中國東海岸的多個地方，士兵們已在農田、偏僻山谷、近高速公路以及面對台灣的海岸岩礁等地進行飛彈發射演練。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）高級研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）表示，飛彈是中國針對台灣進行任何軍事脅迫行動的起點，對中國而言，擁有大量飛彈還意味著政治訊號，向台灣傳達反抗沒有意義，向美國傳達無法干預。

報導表示，在戰爭中，中國的飛彈對摧毀台灣的防禦系統是非常重要，同時威脅位於關島和日本的美國軍事基地，並打擊前往台灣援助的美國海軍艦艇。在和平時期，中國則通過飛彈測試、演習和展出來展示力量，試圖恐嚇台灣及其夥伴。

報導並指，儘管腐敗醜聞和領導層動盪近來困擾著火箭軍，但中國國家主席習近平去年仍通過訪問位於中國東部安徽省的611旅，表明了他對火箭軍的承諾。

報導表示，衛星圖像顯示，611旅的基地距離台灣440英里（約708公里），近年面積翻倍。新擴建區域包括一些專家稱之為訓練綜合體的部分，其中有發射平台和模擬操作的假隧道。

專門研究衛星影像的美國非營利研究機構CNA（CNA Corporation）副研究員艾佛列斯（DeckerEveleth）分析，這是一個龐大、相當完整的訓練設施，基本上用於練習全方位的操作。

此外，位於江西省、距離台灣僅360英里（約579.3公里）的616旅也快速成長。據2020年的衛星圖像顯示，儘管疫情嚴重，中國仍在清理和開墾農田，僅僅18個月後，新的基地幾乎完成建設。

根據艾佛列斯與其他專家分析，616旅正在為東風-17飛彈做準備。艾佛列斯指出，衛星圖像中的一些細節，例如存儲區的高度，表明這裡將用於存儲新型飛彈。

報導指出，習近平曾訪問過的611旅目前正在部署東風-26飛彈，這種飛彈可以攜帶常規或核彈頭，並能打擊亞太地區的部分美國軍事設施。

美國國防部估計，火箭軍擁有約500枚東風-26飛彈。

艾佛列斯與其他專家分析說，在戰爭中，如果中國領導人決定將核彈頭部署到一些東風-26飛彈部隊，美國的衛星可能能夠監測到這些飛彈從中國中部的倉庫轉移。然而，這種監控並非萬無一失，專家們表示，這使得導彈是否帶有核彈頭充滿了不確定性。

報導認為，這種不確定性可能會加劇衝突升級的風險，甚至可能導致誤判。華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（KellyGrieco）認為，如果發生台灣衝突，特別是美國參與或威脅介入，那麼從一開始就具有核戰爭的潛力。

格里科近期共同撰寫了一份研究，警告美國在亞太地區的軍事基地可能會被中國的飛彈摧毀。「像東風-26這樣的系統，使得局勢更具危險性」。

不過報導表示，儘管如此，中國迅速擴張的飛彈系統仍面臨一些問題。美國國防部的評估指出，火箭軍中的腐敗可能已經影響了中國新型核彈及飛彈發射井的建設。