港特首向美國新任駐港總領事劃下外交活動紅線

中央社／ 香港30日電

北京之後，香港行政長官李家超也向美國新任駐港總領事伊珠麗（JulieEadeh）在港的外交工作劃下不該逾越的紅線，包括「不要做破壞性的事」、「不得干涉香港事務」等。

伊珠麗上月來港履新後，曾邀請前政務司司長陳方安生、前民主黨主席劉慧卿等人出席歡迎酒會，因此遭到親北京報章大公報及文匯報連日來刊文攻擊，中國國務院港澳事務辦公室、中共中央港澳工作辦公室的網頁也轉載了相關文章。

李家超今早出席行政會議前回應媒體詢問時說，希望駐港領事做建設性的事，「不要做破壞性的事」，又指領事有責任恪守國際公約和外交慣例，以符合外交官身分的方式履行職務，不得以任何藉口或形式，干涉中國內政和香港事務，應該尊重中國主權。

另外，中國外交部駐港公署日前曾公布，特派員崔建春接受了伊珠麗的到任拜會；公布提到，崔建春「要求伊珠麗以符合外交官身分的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政」，措辭明顯較過往嚴厲。

