羅冠聰被星國拒入境 港特首：任何國家不應包庇罪犯

中央社／ 香港30日電

新加坡當局早前拒絕前香港眾志主席羅冠聰入境，香港行政長官李家超今天就此回應說，羅冠聰涉嫌違反國安罪行，是指明潛逃者，被終身追捕，「任何國家不應包庇罪犯」。

李家超早上出席行政會議前，向在場記者發表了以上談話。

被問到港府有否要求新加坡當局引渡羅冠聰回港，李家超沒有正面回應，只表示羅冠聰涉嫌干犯危害國家安全罪行，被法院發出拘捕令，是「維護國家安全條例」下的指名潛逃者，港府必定終身追究他的法律責任，「任何國家都不應該包庇罪犯」。港府會用一切可能方法終身追捕罪犯，更加不會放過任何潛逃者。

外媒報導，羅冠聰26日從美國舊金山出發，27日抵達新加坡，但新加坡當局拒絕讓其入境，理由是「入境並不符合新加坡的國家利益」；羅冠聰被扣留及查問了14小時後，28日遭遣返回舊金山。

據報導，新加坡與香港有移交逃犯協定，但羅冠聰對外媒說，此行出發前曾諮詢法律意見，認為此項移交協定並不涵蓋政治罪行，預期新加坡無意圖引渡他返港。

羅冠聰現年32歲，是2014年雨傘運動學生領袖之一，也積極參與2019年香港反修例運動。他曾任香港立法會議員，後被褫奪議席，2020年起流亡英國並尋求庇護。

2023年7月，香港警方國家安全處宣布通緝羅冠聰等8名海外港人，指他們涉嫌違反港區國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

警方對每人懸賞100萬港元（新台幣397萬元）進行通緝。

