美國務院：對台立場不變 堅持一中政策及對台六項保證

在美媒稱北京促美明確表態反台獨後，美國國務院回應稱，美國對台灣的立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台六項保證。

美國國務院發言人說，美國對台灣的立場沒有改變，「我們仍然堅持一中政策，其依據是台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台灣的六項保證」。美國致力維護台海和平與穩定。發言人還說，美方一貫表明，反對任何一方片面改變現狀。

大陸外交部指出，美國當年單方面制定的所謂《台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。