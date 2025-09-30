大陸戚繼光艦及沂蒙山艦抵香港 明起開放參觀

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共海軍戚繼光艦。（中新視頻）
中共解放軍海軍的戚繼光艦、沂蒙山艦9月30日上午抵達香港水域，星期三（10月1日）開放香港民眾參觀。

據新華社報導，兩艘軍艦抵達香港水域，隨即由宿遷艦和香港特區政府船隻引航，駛向中共解放軍駐香港部隊昂船洲軍營。兩艦將在昂船洲軍營舉行艦艇開放活動，接受市民登艦參觀。

中國大陸國防部發言人張曉剛此前宣佈，9月底，中共海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將執行遠海實習任務。其間，赴香港組織艦艇開放活動，並訪問柬埔寨、泰國等，與到訪國海軍開展互學互鑑活動，進一步增進友誼互信、深化務實合作。

香港市民可在10月1日至10月2日前往昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）參觀。本次艦艇開放活動免費預約。11周歲（含）以下兒童無需預約，但須有監護人陪同參觀。

