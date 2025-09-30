聽新聞
十一長假前夕 南韓允大陸團客免簽

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

趕在大陸「十一」八天長假前，南韓對大陸團客的免簽政策昨日起生效，預計可為南韓帶來百萬人次陸客

南韓仁川等入境港口昨為陸客舉辦歡迎儀式，包括一艘自天津出發的郵輪，就帶來了二千七百多名陸客。

去年十一月大陸對南韓遊客試行免簽入境政策，南韓於今年八月七日發布「面向中國團體遊客的免簽政策試行計畫」，昨起實施。

央視報導，南韓九月廿九日起，向大陸團體遊客試行免簽入境政策，至明年六月卅日止。期間，大陸三人以上團體遊客可免簽入境並停留十五天，至於濟州地區，個人和團客均可免簽入境並停留卅天。

上述政策被視為南韓慶州將於十月底舉辦ＡＰＥＣ峰會，擬邀大陸國家主席習近平訪韓，讓兩國關係回暖風向球。由於免簽政策剛好趕上大陸十一加中秋共八天長假，也使得陸客赴韓旅遊熱情上升。

值得注意的是，由於南韓前總統尹錫悅被罷免加劇其支持者的反中情緒，近期南韓部分地區爆發反華示威，大陸駐韓大使館廿六日曾發文，提醒陸客保持警惕。

央視 南韓 陸客 郵輪 免簽 APEC 習近平 中秋 尹錫悅

