聽新聞
0:00 / 0:00
十一長假前夕 南韓允大陸團客免簽
趕在大陸「十一」八天長假前，南韓對大陸團客的免簽政策昨日起生效，預計可為南韓帶來百萬人次陸客。
南韓仁川等入境港口昨為陸客舉辦歡迎儀式，包括一艘自天津出發的郵輪，就帶來了二千七百多名陸客。
去年十一月大陸對南韓遊客試行免簽入境政策，南韓於今年八月七日發布「面向中國團體遊客的免簽政策試行計畫」，昨起實施。
據央視報導，南韓九月廿九日起，向大陸團體遊客試行免簽入境政策，至明年六月卅日止。期間，大陸三人以上團體遊客可免簽入境並停留十五天，至於濟州地區，個人和團客均可免簽入境並停留卅天。
上述政策被視為南韓慶州將於十月底舉辦ＡＰＥＣ峰會，擬邀大陸國家主席習近平訪韓，讓兩國關係回暖風向球。由於免簽政策剛好趕上大陸十一加中秋共八天長假，也使得陸客赴韓旅遊熱情上升。
值得注意的是，由於南韓前總統尹錫悅被罷免加劇其支持者的反中情緒，近期南韓部分地區爆發反華示威，大陸駐韓大使館廿六日曾發文，提醒陸客保持警惕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言