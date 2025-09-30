聽新聞
北韓外長崔善姬會李強 挺中方對台立場

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸總理李強（右）昨在北京與北韓外長崔善姬（左）會面時稱，中方願同北韓繼續深化協作，更好維護中朝共同利益。新華社
大陸總理李強昨與北韓外長崔善姬會面時說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和推動兩國關係發展，願同北韓繼續深化協作，更好維護中朝共同利益。新華社稱，崔善姬表示，北韓將繼續在台灣等涉及大陸核心利益問題上堅定支持中方立場。

李強表示，九月初中共總書記習近平與北韓領導人金正恩北京舉行會晤，就深化發展兩國友好合作關係達成共識。中方讚賞北韓在涉及大陸核心利益和重大關切問題上，始終給予中方堅定支持，願與北韓繼續深化協作，更好維護共同利益。

據報導，崔善姬表示，鞏固和發展對陸關係是北韓堅定不移的立場，符合兩國和兩國人民的根本利益。北韓將繼續在「台灣、涉疆、涉藏、涉港」等涉及大陸核心利益問題上，堅定支持中方立場。

崔善姬廿八日已會晤大陸外長王毅，雙方齊喊反霸權。依照出訪行程，崔善姬今日將返回北韓，外界關注她在回國前是否可能會見大陸國家主席習近平。不過，今日是大陸的「烈士紀念日」，習近平等中共領導人上午將前往天安門廣場敬獻花籃。

本月初陪金正恩出席北京九三閱兵後，崔善姬本月二度訪陸，被認為可能為大陸高層官員十月上旬出席朝鮮勞動黨建黨八十周年閱兵式鋪路。新加坡聯合早報引述分析指，習近平應不會親赴平壤，因大陸最高領導人並無參加北韓閱兵慣例，也要顧及與美、南韓互動，但可能會派高層出席。

李強 北韓 新華社 台灣 習近平 金正恩 北京 王毅 新加坡 平壤

