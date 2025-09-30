聽新聞
觀察站／中共四中全會定調六個堅持 搭出發展框架

聯合報／ 香港特派員李春

中共中央政治局月底會議公布了二十屆四中全會的會期，同時為四中定下大調，即以強化中共黨的領導為主的「六個堅持」。

先輕鬆點，是說京城有高人掐指，公曆九月廿九日逢農曆八月初八。八八相連是西王母蟠桃盛會之日，是大吉，重要會議擇定重要事必在此日。

嚴肅點說，今年以來中央政治局會議大多放在月尾召開，此前七月中央政治局會議已定下二十屆四中全會要在十月召開，而中央政治局會議排定中全會召開時間，通常預留廿天左右作準備。

中共二十屆四中全會的召開時間沒有敏感，且其主題早已定下是通過「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議」稿。建議稿即新五年規畫的框架性文件，國務院將據中全會通過的建議稿，用約四個月時間去潤飾規畫草案稿，明年三月提交全國人大審議後通過實施。

規畫治國源自蘇聯式體制，當初實施計畫經濟，叫五年計畫，粗略看就是定項目、分配資源的發展大計；後來開始社會主義市場經濟，改稱五年規畫，與藍圖、目標、願景三個詞關聯。不管怎麼變，五年一規畫，在中國從來就是頭等大事。

今次五年規畫叫第十五個五年規畫（十五五規畫），時間上有兩個跨度，一是由本世紀廿年代跨向卅年代，二是由中共廿大跨向廿一大，具轉折意義。又由於中國經濟和社會正在大變，世界正在大變，今次五年規畫關注度更高。

中國五年規畫由國計到民生，內容甚多，在大藍圖未出前，一個觀察點是看決策層比較吃重什麼，由之來看未來五年可能走向。而九月廿九日的中央政治局會議正好辦了這件事，開大半天會，發了長長一段稿，要點就是四個字叫「六個堅持」。

「六個堅持」不用全文照錄，將其簡化一點，叫堅持中共黨的全面領導、維護中央權威；堅持人民至上；堅持高質量發展；堅持全面深化改革，擴大高水平開放；堅持有效市場和有為政府相結合；堅持統籌發展和安全。這六個堅持，可視為中共領導層為四中定下基調，為未來五年規畫搭出基本框架。當然還可視為會前的動員和號召。

