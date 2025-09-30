中共10月20日四中全會部署十五五規畫 料拍板苗華處分案
中共中央政治局昨日召開會議，決定第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）將於十月廿日至廿三日在北京舉行，屆時將審議「十五五規畫」建議；會議並「研究了其他事項」。港媒披露，四中全會除了審議未來五年發展大計，還將拍板苗華、王春寧等兩名上將的人事處分案。
十五五規畫指中國大陸第十五個五年發展計畫，時間涵蓋自二○二六年至二○三○年，是未來五年大陸經濟社會發展最重要的藍圖和目標。
新華社報導，中共總書記習近平昨日主持召開政治局會議，會議聽取了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議」稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，根據這次會議討論的意見進行修改後，將把文件稿提請四中全會審議。
會議對「十五五」時期經濟社會發展提出六個「堅持」，包括堅持中共的全面領導，堅決維護中共中央權威和集中統一領導；堅持人民至上；堅持高質量發展，發展新質生產力；堅持全面深化改革，擴大高水平開放；堅持有效市場和有為政府相結合，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用；堅持統籌發展和安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。
香港星島日報表示，「十五五」將是大陸邁向二○三五年基本實現社會主義現代化的關鍵五年規畫期，預料「十五五規畫建議」將聚焦科技創新、綠色轉型、安全體系構建、區域協調和民生福祉提升，並將「突破關鍵核心技術」置於首位。
報導指出，四中全會也可能處理將領人事。去年十一月落馬、已被免去中央軍委委員的前軍委政治工作部主任苗華上將，罪狀可能在近日揭曉。昨日政治局會議料通過中央軍委「關於苗華問題審查結果和處理意見的報告」，決定給予其開除中共黨籍處分，終止其二十大代表資格，處分將在四中全會進行確認。
此外，已被罷免全國人大代表的前武警司令員王春寧上將、前軍委後勤保障部部長張林中將，也是二十屆中央委員，兩人開除黨籍的處分預料也將在四中全會確認。至於身兼政治局委員的中央軍委副主席何衛東，雖已「失蹤」半年，但還沒任何公開的處理，四中全會相信不會涉及其問題。
