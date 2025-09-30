陸四中全會下月20日登場 審議十五五規劃…首重關鍵技術

中共中央政治局昨（29）日召開會議，決定二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京舉行，將審議「十五五」（2026-2030年）規劃。港媒分析，規劃將聚焦科技創新、綠色轉型及民生改善，「突破關鍵核心技術」置於首位。

新華社報導，會議由中共總書記習近平主持，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題。會議聽取《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外徵求意見的情況報告，並決定修改後提請二十屆四中全會審議。

此前，星島日報曾分析，按官方說法，十五五是「中國邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵五年規劃期」，將推動經濟實現質的有效提升和合理增長。外界料規劃建議將聚焦科技創新、綠色轉型、安全體系構建、區域協調和民生福祉，其中「突破關鍵核心技術」將被置於首要位置。

分析指出，當前，大陸在一些關鍵核心技術領域仍受制於人，這不僅影響產業的升級和經濟的可持續發展，也對國家安全構成了潛在威脅。面對美國科技戰不斷升級，突破「卡脖子」技術是十五五時期實現高水準科技自立自強的核心關鍵。

會議強調，十五五時期堅持高質量發展，以新發展理念引領，因地制宜發展新質生產力，推動經濟健康發展和社會全面進步。要全面深化改革，擴大高水準開放，增強發展動力和社會活力；有效市場與有為政府相結合，發揮市場在資源配置中的決定性作用；統籌發展與安全，防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。

不僅如此，預計四中全會或處理高層將領人事問題。去年落馬、已免去中央軍委委員的原軍委政治工作部主任苗華，其開除黨籍處分料將在會上確認；原武警司令員王春寧及原軍委後勤保障部部長張林的開除黨籍處分，也料由會議通過。至於已失蹤半年、身兼政治局委員的中央軍委副主席何衛東，尚未有公開處理決定，此次會議或不會涉及。