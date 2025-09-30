大陸磁吸人才 強打「K字簽證」

在美國大幅提高H-1B簽證費用之際，中國大陸將自10月1日起推出「K字簽證」，吸引全球青年科技人才。分析認為，即便規模有限，中方仍可提升半導體與生技等領域競爭力，塑造更加開放的國際形象。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨（29）日表示，中國決定在普通簽證類別下增設青年科技人才簽證，即「K字簽證」，以促進中外青年科技人才交流與合作，具體事宜將由中國駐外使領館發布。

此前，大陸國務院8月14日公告修訂《外國人出入境管理條例》，在普通簽證類別中新增「K字簽證」，適用對象為外國青年科技人才。「K字簽」證面向STEM領域畢業生或科研工作者，提供更長停留期限與多次入境便利，持證人可從事教育、科技及文化等交流活動。

所謂STEM領域，即科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）四大學科。

在此同時，美國總統川普本月中旬簽署行政公告，將H-1B簽證費用從1,500美元左右提高至10萬美元，每年僅提供8萬5,000個名額且需雇主擔保，部分印度科技工作者因此尋求其他國家選擇。

路透分析，「K字簽證」吸引力在於不需雇主擔保，對新創企業及海外科技人才更靈活。紐約時報中文網認為，新簽證是中國吸引全球頂尖科技人才的重要戰略。

華盛頓諮詢公司亞洲集團合夥人陳澍稱，「K字簽證」為對中國科技感興趣、對美國政策顧慮者提供「另一個選擇」。墨爾本地緣政治策略公司（Geopolitical Strategy）的策略長費勒（Michael Feller）則指，美國H-1B政策自傷，「而中國K字簽證推出的時機堪稱絕妙」。

然而，另有分析提到，中國仍面臨語言、文化差異及有限永久居留途徑等挑戰，加之中印政治關係複雜，印度人才赴華的實際規模可能受限。但若能吸引到一小部分全球科技人才，仍有助提升半導體與生物技術等前沿領域競爭力，並塑造更加開放的國際形象。