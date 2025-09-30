大陸衝刺基建 2兆銀彈上膛

為推動擴大有效投資，大陸發改委會同相關金融機構，計劃撥出人民幣5,000億元（約新台幣2.14兆元）資金，用於加快推進新的基礎設施項目，以緩解美國關稅對其經濟的影響。

新華社報導，大陸國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超昨（29）日表示，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，外部環境仍然複雜嚴峻，經濟回升向好的基礎仍需進一步鞏固。發改委同有關方面積極推進新型政策性金融工具相關工作，規模共人民幣5,000億元，全部用於補充項目資本金。

彭博日前報導，知情人士表示，所謂的新型政策性金融工具，就是中國大陸三家政策性銀行將籌集資金並入股項目。該知情人士表示，人民幣5,000億元的初始注資可能會使總投資額增加數倍，因為它可以讓項目獲得額外的銀行貸款或其他形式的融資。

李超表示，發改委正在會同有關方面，抓緊把新型政策性金融工具資金投入到具體項目上，後續將督促各個地方推動項目加快開工建設，盡快形成更多實物工作量。