習近平：推進宗教中國化 引導教義禮儀融合社會主義與中華傳統文化

中共中央政治局29日下午就進行第二十二次集體學習，聚焦「系統推進我國宗教中國化」。中共中央總書記習近平強調，要引導宗教界在教義、制度、禮儀及行為規範等方面「體現中國特色」、適應時代要求，持續推進宗教中國化，以促進社會和諧及國家長治久安。

據央視新聞報導，中共中央政治局29日第二十二次集體學習，由中共中央總書記習近平主持，而中共中央統戰部宗教研究中心主任張訓謀在會上講解，提出推進宗教中國化的工作建議。習近平強調，要總結運用歷史經驗，立足中國宗教工作實際，強化系統觀念，加強體制規範建設，加強綜合治理，加強基層基礎工作，「系統推進中國宗教中國化，積極引導宗教與社會主義社會相適應」。

習近平說，中共自十八大以來，將宗教工作納入治國理政的重要位置，鮮明提出堅持宗教中國化方向等新理念新舉措，完善宗教工作體制機制，提高宗教工作法治化水準，推動新時代宗教工作取得積極成效。

習近平指，「歷史與實踐證明，只有不斷推進宗教中國化，才能促進宗教和順、民族和睦、社會和諧、國家長治久安」。他強調，「我國是中國共產黨領導的社會主義國家，積極引導宗教與社會主義社會相適應是必然要求」。要堅持以社會主義核心價值觀為引領，引導宗教界人士和信教群眾牢固「樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」，不斷增進「五個認同」，自覺投身中國式現代化建設。

習近平稱，中國「各宗教必須扎根中華大地、浸潤中華文化，才能健康傳承」。要植根中華五千年文明，推動中國宗教與中華優秀傳統文化融合，引導宗教界人士和信教群眾增強中華文化認同感。他強調，「激發宗教界主動作為、自我變革，對推進宗教中國化至關重要」。「要支持宗教界在教義教規、管理制度、禮儀習俗及行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求」，提高自我教育、自我管理、自我約束水準。