「鹽颱風」肆虐 美媒：中國國安部網路間諜能力增強

中國駭客行動「鹽颱風」侵入全球80多國通訊網路引關注。紐約時報報導，中國國家主席習近平掌權後，將國家安全部提升為主要網路間諜機構，此次行動凸顯中國國安部日益增強的能力，恐威脅美國通訊、電力和基礎設施。

紐約時報先前報導提到，中國駭客「鹽颱風」竊取幾乎所有美國民眾的個資，並鎖定數十個國家。一些受「鹽颱風」攻擊的國家在聲明中警告，竊取的數據可能使中國情報機構具備「識別和跟蹤目標對象全球通信及行動」的能力。

紐約時報28日報導，有美國和歐洲官員表示，中國國家安全部（國安部）成為該次網路行動的主要推手。

報導提到，中國幾十年來一直雇用駭客入侵電腦網路和系統。近期「鹽颱風」的行動中，與中國國安部有關的入侵者會透過挖掘系統弱點潛入網路，竊取數據，在被攻破的系統間跳轉，並清除活動痕跡。

「間諜與謊言：中國最大的秘密行動如何愚弄了世界」（Spies and Lies: How China's Greatest CovertOperations Fooled the World）作者周安瀾（AlexJoske）表示，「鹽颱風」顯示中國國安部網路行動的高技能和戰略性，此前人們更關注低品質的雇工駭客而忽略了這一點。

報導也提到，美國官員於2023年發現中國政府控制的駭客，在美國關鍵基礎設施中植入惡意代碼。時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）祕密前往北京，與中國國安部長陳一新交涉。伯恩斯警告，若北京啟用該惡意軟體將面臨嚴重後果。據前官員透露，面對美方擺出的網路行動細節，陳一新不露聲色，僅表示會向其上級轉告美國的關切。

這次會晤的細節此前從未披露。

專家們表示，從2015年前後開始，中國國安部將各省分支機構置於中央控制之下。陳一新要求地方國安部門毫不遲疑地執行北京的命令。

報導提到，中國領導人於1983年組建國安部，跟蹤異議人士和共產主義統治的潛在敵人。該部門也從事網路間諜活動，但相比展開大規模網路間諜行動的軍方，國安部在很長時間裡的表現並不突出。

直到2012年習近平成為中國最高領導人後重塑國安部，清洗被控腐敗和不忠的高級官員，緊縮中國軍方的駭客角色，將國安部提升為主要的網路間諜機構，並透過立法設立新委員會將國安置於議程核心。

報導稱，中國國安部大多暗中運作，其官員鮮少公開露面或被提及，但曾任該部第十三局—「技術偵查」部門的高級官員吳世忠是例外，他以「中國信息安全評測中心主任」的身分參加會議和研討會。專家表示，該中心受國安部控制，為其提供漏洞和駭客人才的直接訊息管道。

報導提到，吳世忠從未公開承認在國安部任職，但在2005年中國一所大學網站在會議通知中稱他在國家安全部任局長。周安瀾表示，吳世忠被廣泛認為是國安部網路能力創建的領軍人物。

多名網路安全專家表示，中國國安官員已學會利用其國內公司和承包商為其工作，發現並利用電腦系統的漏洞和弱點。美國國家安全局（NSA）也囤積軟體漏洞知識供己用，但中國有額外優勢，即可利用該國科技公司為國家提供訊息。

中國政府還規定，新發現的軟體漏洞需首先報告給一個數據庫。分析人士稱，該數據庫由國安部營運，讓安全官員優先獲取，還有一些政策獎勵科技公司，發現漏洞並提交到安全部控制的數據庫，每月達到一定額度可獲報酬。