習近平欲借貿易協議迫使川普「反對台獨」？

（德國之聲中文網）《華爾街日報》9月27日引述知情人士稱，由於美國總統川普有意明年與中國達成經濟協議，中國領導人習近平正計劃迫使川普正式表態：美國「反對」台灣獨立。

報道引述知情人士稱，習近平對於拜登時代美國的立場——華盛頓「不支持」台灣獨立，不再滿意。

報道稱，對習近平而言，不支持台灣獨立和明確反對台灣獨立，其差別不單是語義上的。這將意味著美國政策從中立轉向積極與北京聯合反對台灣主權，從而進一步鞏固習近平在國內的權力地位。

而川普政府沒有沿用拜登時代「不支持台灣獨立」的用詞。川普政府的國務院一名發言人作出的立場描述是：「我們早就表示反對任何一方單邊改變現狀。中國構成台灣海峽和平與穩定的最大威脅。」

報道引述知情人士稱，拒絕北京有關「台獨」的敘事十分關鍵，以避免為中國提供類似俄羅斯入侵烏克蘭的借口。

報道還引述布魯金斯研究所去年發表的一篇文章。美國國防安全高級官員卡納帕西（Ivan Kanapathy）在其中表示，美國官員應避免公開表態不支持台灣獨立，因為這會在台灣引發疑慮並引起盟國的困擾。他提議使用更中立的訊息：直接反對任何單邊改變現狀。

美國情報：中國商業渡輪用於軍事目的

9月28日，澳洲廣播公司（ABC）報道稱，根據所見的一份美國軍事情報秘密報告，中國正在迅速組建商業渡輪船隊，為入侵台灣做准備。

報道稱，僅2022年，五眼聯盟情報部門就在有中國人民解放軍參與的軍事演習中監測到約30艘中國商業渡輪。

台灣駐澳大利亞代表徐佑典向ABC表示：「我們正在看到不斷增加的灰色區域策略…以削弱台灣民主和社會，諸如網絡襲擊。民事船只或其它海事領域的兩用設施也是中國戰略的一部分。」

報道引述戰略與國際研究所（CSIS）稱，在明年年底前，中國正在為國內市場建造70余艘大型渡輪。這些渡輪作為民事船只可運輸人員貨物，但有時也被拍攝到參與中國人民解放軍的演習。

澳洲廣播電台的報道還引述北京大學海洋戰略研究中心主任胡波稱，美國的軍事情報評估是對中國「赤裸裸的威脅」。他表示，中國為一場台灣危機做准備，這是常理。「這並不意味著中國未來會迅速做什麼。做准備和有意圖不是一碼事。」

報道還指出，一旦發生台海危機，美國將面臨是否擊沉民事船只的問題。報道引述美國印太指揮部的討論文件稱，其中對這一困境進行了探索，即攻擊民事渡輪是否違法國際法。而得出的結論是，中國人民解放軍運作的渡輪是合法的軍事目標。

不過，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）網絡、技術與安全主任科雷拉（James Corera）則向ABC指出，盡管這一情報令人警覺，但真正的信號是中國的訓練速度、航母以及火箭軍。這些是更直接的反映。

莫斯科為北京提供高空傘降技術？

德國之聲9月27日報道，英國皇家聯合軍種研究所通過分析洩露的俄羅斯文件發現，莫斯科正在向中國出售一些高空傘降作戰方案、兩棲突擊車等特殊的軍事技術，這可能有助於北京為武力攻打台灣進行准備。

盡管文件沒有直接提到台灣，英國皇家聯合軍種研究所依然分析認為，俄羅斯擬向中國提供的技術和產品有助於北京武力攻打台灣，尤其是至為關鍵的高空傘降技術。分析報告指出，目前尚不確定中國是否已經決定要武力攻打台灣，但獲得俄羅斯的裝備並在中國本土進行相應訓練有助於解放軍更好地推進准備工作。

