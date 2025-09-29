習近平：推進宗教中國化 引導教義禮儀體現中國特色

中共總書記習近平今天說，要支持引導宗教界在教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面「體現中國特色」、適應時代要求，提高自我教育、自我管理、自我約束水平。只有不斷推進「宗教中國化」，才能促進社會和諧及「國家長治久安」。

中共中央政治局今天召開會議。新華社報導，政治局下午隨即以「系統推進我國宗教中國化」為主題進行第22次集體學習，由習近平主持，並由中共中央統戰部宗教研究中心主任張訓謀講解，並提出工作建議。

根據報導，習近平說，要總結運用歷史經驗，立足中國宗教工作實際，強化系統觀念，加強體制規範建設，加強綜合治理，加強基層基礎工作，系統推進中國「宗教中國化」，積極引導「宗教與社會主義社會相適應」。

習近平又說，歷史和實踐證明，只有不斷推進中國「宗教中國化」，才能促進「宗教和順、民族和睦、社會和諧、國家長治久安」。

他強調，中國是中國共產黨領導的社會主義國家，積極引導「宗教與社會主義社會相適應」是必然要求。要堅持以社會主義核心價值觀為引領，引導宗教界人士和信教群眾牢固樹立「正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」，不斷增進「五個認同」（認同「偉大祖國」、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義），自覺投身「中國式現代化」建設。

習近平宣稱，中國各宗教只有始終「紮根中華大地、浸潤中華文化，才能健康傳承」。要植根中華五千年文明，推動「中國宗教與中華優秀傳統文化相融合」，引導宗教界人士和信教群眾「增強中華文化認同感」。

他又說，激發宗教界主動作為、自我變革，對推進中國「宗教中國化」至關重要。要支持引導宗教界在教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面「體現中國特色」、適應時代要求，提高自我教育、自我管理、自我約束水平。

習近平提到，依法治理宗教事務，是正確處理宗教領域各種矛盾和問題的根本途徑。要完善相關法規和政策，深入開展法治宣傳教育，推動嚴格執法，切實提高宗教工作法治化水平。

他強調，各級黨委要加強對宗教工作的領導，全面貫徹「新時代黨的宗教工作理論和方針政策」，深化戰略性、基礎性、現實性問題研究，加強宗教工作隊伍建設，夯實基層基礎，進一步形成推進中國「宗教中國化的」合力。