聽新聞
0:00 / 0:00
謝鋒：美應尊重事實 停止散布「台灣地位未定」謬論
中國大陸駐美國大使謝鋒在十一前夕說，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，並稱美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。
據中國大陸駐美國大使館官網消息，謝鋒28日應邀出席華盛頓僑學界慶祝大陸建政76周年晚宴。謝鋒在致辭中說，台灣是中國領土不可分割的一部分。今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他說，美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。
謝鋒強調，今年以來，中美關係經歷了一些風浪。在兩國元首的戰略引領下，當前中美關係總體保持穩定。事實表明，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。
謝鋒稱，作為兩個大國，中美存在分歧在所難免，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，尊重彼此對社會制度和發展道路的選擇。
謝鋒表示，中美經貿關係本質是互利共贏，並指關稅戰、貿易戰沒有贏家，平等、尊重和互惠才是妥處問題的良方。他說，希望美國採取實際行動，與中國相向而行，認真落實兩國元首重要共識，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係巨輪沿著正確航向不斷前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言