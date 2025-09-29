快訊

謝鋒：美應尊重事實 停止散布「台灣地位未定」謬論

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸駐美國大使謝鋒。（大陸駐美大使館官網）

中國大陸駐美國大使謝鋒在十一前夕說，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，並稱美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。

據中國大陸駐美國大使館官網消息，謝鋒28日應邀出席華盛頓僑學界慶祝大陸建政76周年晚宴。謝鋒在致辭中說，台灣是中國領土不可分割的一部分。今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他說，美國應尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。

謝鋒強調，今年以來，中美關係經歷了一些風浪。在兩國元首的戰略引領下，當前中美關係總體保持穩定。事實表明，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

謝鋒稱，作為兩個大國，中美存在分歧在所難免，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，尊重彼此對社會制度和發展道路的選擇。

謝鋒表示，中美經貿關係本質是互利共贏，並指關稅戰、貿易戰沒有贏家，平等、尊重和互惠才是妥處問題的良方。他說，希望美國採取實際行動，與中國相向而行，認真落實兩國元首重要共識，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係巨輪沿著正確航向不斷前行。

港媒：中共四中全會十月下旬召開 將懲處兩上將

港媒星島日報署名文章，九月的政治局會議相信將於今天或明天召開，決定四中全會的具體召開時間。回溯近兩屆四中全會召開節奏，十...

謝鋒十一前夕喊話：美方應停止散布台灣地位未定論

中國駐美大使謝鋒28日在華府出席一場慶祝中共建政76週年的晚宴時聲稱，今年是台灣光復80週年，「台灣回歸中國」是「二戰勝...

外傳中國要求美方正式聲明反對台獨 大陸外交部這樣回應

美國媒體報導，中國談判代表要求美方正式聲明反對台獨，大陸外交部發言人郭嘉昆今天下午回覆媒體詢問時表示，堅持一個中國原則，...

陸總理李強會見北韓外長崔善姬 崔：北韓堅定支持中方對台立場

大陸國務院總理李強今天上午在北京人民大會堂會見到訪北京的朝鮮（北韓）外相崔善姬。崔善姬表示，韓方將繼續在台灣、涉疆、涉藏...

中共中央政治局開會決定 四中全會10月20日召開

中共中央政治局今天（9月29日）召開會議，會議聽取「十五五計畫建議」，會議還決定，中國共產黨第二十屆四中會於10月20日...

