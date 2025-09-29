外傳中國要求美方正式聲明反對台獨 大陸外交部這樣回應

美國媒體報導，中國談判代表要求美方正式聲明反對台獨，大陸外交部發言人郭嘉昆今天下午回覆媒體詢問時表示，堅持一個中國原則，就理所應當反對台獨分裂。

據大陸外交部網站，今天下午外交部例行記者會由發言人郭嘉昆主持。彭博社記者提問，有美媒報導稱，中國談判代表要求美方正式聲明反對台獨，美國此前的聲明一直是不支持「台灣獨立」。請問發言人能否確認中國是否要求美國反對「台獨」？能否提供更多關於這些談判的細節？

郭嘉昆回應表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會的普遍共識，也是中美關係的政治基礎。堅持一個中國原則，就理所應當反對台獨分裂。