謝鋒十一前夕喊話：美方應停止散布台灣地位未定論

中國駐美大使謝鋒28日在華府出席一場慶祝中共建政76週年的晚宴時聲稱，今年是台灣光復80週年，「台灣回歸中國」是「二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」，美方應「尊重事實」，停止散布「台灣地位未定論」。

中國駐美大使館官網今天發布上述訊息，指謝鋒是在美東時間28日，出席華盛頓「僑學界」慶祝中共建政76週年的晚宴上，作上述表示。而華爾街日報昨天報導，在美國總統川普（Donald Trump）對美中達成經濟協議展現興趣之際，中國國家主席習近平計畫藉機施壓川普，要求他正式表態美國「反對」台灣獨立。

根據發布，謝鋒說，今年來中美關係「經歷了一些風浪」。在兩國元首的戰略引領下，當前中美關係「總體保持穩定」。事實表明，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

謝鋒提到，作為兩個大國，中美存在分歧在所難免，關鍵是要「尊重彼此核心利益和重大關切，尊重彼此對社會制度和發展道路的選擇」。

他接著聲稱，台灣是「中國領土不可分割的一部分」。今年是台灣光復80週年，「台灣回歸中國」是「二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。美方「應尊重事實，停止散布『台灣地位未定』謬論」。

謝鋒又說，中美經貿關係本質是互利共贏，關稅戰、貿易戰沒有贏家，平等、尊重和互惠才是妥處問題的良方。希望美方採取實際行動與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，踐行「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係巨輪沿著「正確航向」不斷前行。