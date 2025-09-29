陸總理李強會見北韓外長崔善姬 崔：北韓堅定支持中方對台立場

大陸國務院總理李強今天上午在北京人民大會堂會見到訪北京的朝鮮（北韓）外相崔善姬。崔善姬表示，韓方將繼續在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場。

新華社報導，李強對崔善姬表示，中朝山水相鄰、世代友好，有著歷久彌堅的深厚友誼。這個月初，習近平總書記同金正恩總書記在北京舉行會晤，就深化發展中朝友好合作關係達成重要共識。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和推動中朝關係發展，願同朝方一道落實兩黨兩國最高領導人共識，進一步弘揚傳統友好，加強戰略溝通，共同推進兩國社會主義事業，更好造福兩國人民。

李強說，中方願同朝方密切各層級交流互動，加深相互瞭解和友誼，開展各領域務實合作，攜手促進共同發展。中方讚賞朝方在涉及中國核心利益和重大關切問題上，始終給予中方堅定支持，願同朝方繼續深化協作，更好維護中朝共同利益。希望兩國外交部門加強對接，穩步推進各項工作。

崔善姬表示，兩黨兩國最高領導人不久前舉行了富有意義和成果的重要會晤，為朝中關係發展指明了方向。鞏固和發展對華關係是朝方堅定不移的立場，符合兩國和兩國人民的根本利益。衷心祝願在習近平總書記英明領導下，中國在推進現代化建設和民族復興的道路上不斷取得新成就。

朝方完全支持習近平總書記提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，將繼續在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場。朝方期待同中方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，加強高層往來，密切兩國外交部門溝通，促進務實合作，深化多邊協作。